"Большая двадцатка" выделит триллионы на борьбу с пандемией: кто и как будет распределять средства

Страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса. Об этом сказано в итоговом заявлении саммита глав государств G20, состоявшегося в четверг в формате видеоконференции.

В документе подчеркивается, что лидеры "двадцатки" считают, что это "позволит мировой экономике быстро встать на ноги и заложить прочную основу для сохранения рабочих мест и восстановления роста".

Они поручили министрам финансов и управляющим центральных банков стран G20 на регулярной основе координировать действия по оперативному реагированию на пандемию коронавируса, а также наладить тесное сотрудничество с международными организациями для быстрой доставки им необходимой финансовой помощи.

Меры, уже принятые национальными центробанками, Международным валютным фондом и Всемирным банком, получили одобрение и полную поддержку у лидеров "двадцатки".

В дальнейшем страны, представленные в G20, планируют единым фронтом бороться с пандемией коронавируса. Основными приоритетами станут спасение жизней людей, защита их доходов и рабочих мест, сохранение финансовой стабильности, восстановление роста.

"Беспрецедентная пандемия коронавируса – это сильное напоминание о нашей взаимосвязанности и уязвимостях. Вирус не соблюдает границ. Мы твердо намерены выступать единым фронтом против этой общей угрозы", – отметили в G20.

Там обещают не жалеть никаких усилий, чтобы защитить жизни людей, их доходы и рабочие места, восстановить финансовую стабильность, перезапустить экономический рост и стать еще сильнее после пандемии.

"Необходимо свести к минимуму нарушения в торговле и в производственных цепочках, а также предоставить помощь всем странам, которые в ней нуждаются", – говорится в заявлении.

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Страны "двадцатки" планируют тесно сотрудничать со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), Международным валютным фондом (МВФ), Всемирным банком (ВБ), ООН и другими международными организациями.

ВОЗ получит от "Группы двадцати" дополнительные средства для борьбы с пандемией коронавируса.

Однако лидеры G20 рассчитывают на помощь частного сектора, благотворительных организаций и меценатов.

"Мы обязуемся предоставлять немедленно ресурсы в Фонд реагирования солидарности ВОЗ… Мы призываем все страны, международные организации, частный сектор, благотворительные организации и частные лица внести вклад в эти усилия", – говорится в заявлении.

При этом лидеры "Большой двадцатки" выступили за координированные действия по поддержке свободной, предсказуемой стабильной международной торговли в условиях пандемии, пообещав не закрывать свои рынки.

"Мы подтверждаем нашу цель обеспечить свободные, честные, недискриминационные, прозрачные, предсказуемые и стабильные условия для торговли и инвестиций и сохранить наши рынки открытыми", – подчеркивается в коммюнике.

А чрезвычайные ограничительные меры, введенные большинством стран в ответ на вспышку заболевания, будут "адресными, пропорциональными, прозрачными и временными".

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Чтобы не допустить роста уровня безработицы, страны "двадцатки" призвали Международную организацию труда (МОТ) и Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) следить за воздействием пандемии на занятость населения в мире.

А вот оказывать помощь странам с развивающейся экономикой лидеры G20 попросили Всемирную организацию здравоохранения, МВФ и группу Всемирного банка, которые будут координировать свои действия.

"Мы будем оперативно и решительно работать с передовыми международными организациями, в особенности с ВОЗ, МВФ и ВБ, а также многосторонними и региональными банками развития, чтобы развернуть продуманный, последовательный скоординированный и быстрый финансовый пакет для устранения любых пробелов в их инструментарии. Мы готовы укреплять мировые сети финансовой безопасности. Мы призываем все эти организации продолжать активизировать координацию своих действий, в том числе с частным сектором, чтобы поддержать развивающиеся и быстро развивающиеся страны, которым грозят потрясения в социальной сфере, сферах экономики и здравоохранения в связи с COVID-19", – сказано в заявлении.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что инвесторы вывели с развивающихся рынков 83 млрд долларов, что может сказаться, в частности, на странах с низкими доходами.

Мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, что может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Пандемия может спровоцировать рекордную безработицу: ущерб составит до 3,4 трлн долларов, без работы могут остаться 25 млн человек.

Всемирная пандемия коронавируса может продлиться два года, а заразятся инфекцией до 70% населения планеты.

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