Большая приватизация: эксперт назвал главные критерии успеха

Фото: opz.odessa.net

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В Украине планируется новый старт большой приватизации. На этом фоне Кабинет министров намерен назначить пять советников по так называемой "большой приватизации" – продаже крупных госпредприятий. Правильный отбор специалистов – главный залог успеха этого процесса. Такую мысль высказал в комментарии сайту "Сегодня" заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский.

"Главное – привлечь людей, которые имеют соответствующий опыт продажи и, в случае необходимости, реструктуризации таких объектов. Если мы действительно правильно отберем этих инвестсоветников, – они приведут нам и европейских потенциальных покупателей, и американских, и, конечно, украинских. Такой конкурс с привлечением максимального количества покупателей и даст нам максимальную цену [госимущества при продаже]", – отметил он.

По его словам, государство не является специалистом по продажам сложных объектов, а потому нуждается в профессиональном консалтинге. Подразумевается, что инвесткомпании подскажут, что делать с проблемными объектами, которые погрязли в долгах.

"Кто такой инвестиционный советник? Если вы продаете дом или машину, но не знаете, сколько она стоит, то вам нужен человек, который скажет, сколько она на самом деле стоит, учитывая пробег, состояние двигателя и т.д. Причем он же посоветует замазать царапины и продать, например, на 10 тыс. грн дороже", – объяснил экономист.

В то же время, проводя приватизацию, лучше не прописывать дополнительных условий для будущих владельцев предприятий, считает эксперт.

"Наш украинский опыт показывает, что не очень эффективно закладывать сложные условия, потому что возникают коррупционные риски на этапе проверки исполнения обязанностей", – считает Яблоновский.

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Вместе с тем, риск блокирования приватизационных конкурсов в судах еще остается, отметил Яблоновский.

"Влияния на судебную систему нет ни у Министерства экономики, ни у Фонда госимущества. Обратная сторона независимости судебной системы – когда она не совсем адекватно работает, она продуцирует решения, которые блокируют большую приватизацию", – объяснил Яблоновский.

По его мнению, важно иметь в виду, что пополнение госбюджета на должно быть главной задачей правительства при проведении приватизации.

"Общая цель, как я вижу как экономист, – не максимизировать поступления от приватизации, а привлечь стратегического инвестора, который знает, как развивать конкретное предприятие", – резюмировал Яблоновский.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 декабря 2019 года передать не менее 500 предприятий в Фонд государственного имущества. Эти объекты будут предназначены для продажи через электронную систему торгов "Prozorro.Продажи" в рамках малой приватизации.

Президент также призвал начать подготовку больших государственных компаний к приватизации и привлечению инвестиционных советников до 1 декабря 2019 года. При этом первый конкурс для таких советников должен быть проведен не позже 1 апреля 2020 года.

Напомним,13 сентября Верховная Рада приняла за основу законопроект № 1054-1, которым предлагается отменить перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Более подробно о приватизации можно почитать в статье "Новый старт массовой приватизации в Украине: что будут продавать и насколько успешно".

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