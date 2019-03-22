Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи

Сегодня, 13:05

Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы

alekseev.com.ua
alekseev.com.ua.
Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg Экономика Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы

Первые продажи объектов большой приватизации в Украине состоятся в середине 2019 года. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, сославшись на данные Фонда государственного имущества (ФГИ).

По его словам, успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не обжалуются итоги конкурсов по выбору инвестиционных советников.

"У нас есть несколько компаний, по которым, к счастью, не обжалуется, и там процесс подготовки идет достаточно живо, и Фонд государственного имущества обещает где-то в середине года выйти на результативные конкурсы", – заявил он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.

Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег приватизация, ФГИ, Максим Нефьодов, Нефьодов

Вы сейчас просматриваете новость " Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

УНИАН

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»

10 знаков от Ангела-хранителя, которые предупреждают об опасности

"Это преступление!" В СФ РФ пригрозили Украине бойней и войной

Дрюк оказалась агентом украинской контрразведки,- СМИ

Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»

Основания для вызова «скорой» — Супрун

Кравец рассказала, почему не хочет выступать в Comedy Woman

Ждем транспортный налог для авто старше 5 лет

Анфиса Чехова устроила фотосессию на Мальдивах

Под запрет в Украине попали зеленка, йод, валерьянка и другое
Загрузка...

Операторы отказываются от безлимитных тарифов: не придется ли платить больше

Сегодня, 07:28

Первый оператор заявил, что готовится отказаться от безлимитных услуг

"Миллион избирателей проголосовать на этих выборах не смогут": кто именно потеряет свой голос

Вчера, 07:51

Интервью с руководителем Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александром Стельмахом

Как самому накопить себе на хорошую пенсию: советы экспертов

Эксперты советуют сделать упор на депозиты в валюте и в гривне

По следам Ельцина: зачем Назарбаев отправился на покой

20 марта, 07:39

В Казахстане стартовал процесс контролируемой передачи власти

Зеленский озвучил фамилию возможного главы МИД в случае победы

На кого никогда не наезжают в тюрьме

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО