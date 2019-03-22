Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи

Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы

alekseev.com.ua.

Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/425/6c0/5c54256c0c47f.jpg 2019-03-22T13:05:00+02:00 Экономика Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы

Первые продажи объектов большой приватизации в Украине состоятся в середине 2019 года. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, сославшись на данные Фонда государственного имущества (ФГИ).

По его словам, успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не обжалуются итоги конкурсов по выбору инвестиционных советников.

"У нас есть несколько компаний, по которым, к счастью, не обжалуется, и там процесс подготовки идет достаточно живо, и Фонд государственного имущества обещает где-то в середине года выйти на результативные конкурсы", – заявил он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:

В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.

Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.

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