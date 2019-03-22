Большая приватизация в Украине: когда стартуют первые продажи
Нефьодов заявил, что ожидаются успешные конкурсы
Первые продажи объектов большой приватизации в Украине состоятся в середине 2019 года. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, сославшись на данные Фонда государственного имущества (ФГИ).
По его словам, успешные конкурсы ожидаются по тем объектам, по которым в судах сейчас не обжалуются итоги конкурсов по выбору инвестиционных советников.
"У нас есть несколько компаний, по которым, к счастью, не обжалуется, и там процесс подготовки идет достаточно живо, и Фонд государственного имущества обещает где-то в середине года выйти на результативные конкурсы", – заявил он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.
Напомним, в государственном бюджете на 2019 год прописаны 17,1 млрд гривен доходов от приватизации госпредприятий в Украине. Министр финансов Оксана Маркарова уверена, что эти планы выполнить вполне реально:
В 2018 году в Украине был принят новый закон о приватизации государственного и коммунального имущества. Ожидалось, что он даст старт масштабному процессу, сопоставимому чуть ли не с размахом приватизации 90-х. В 2018 году в бюджет планировалось получить от приватизации 21 млрд гривен. Однако по факту было получено всего 203 млн гривен.
Почему застопорилась большая приватизация, читайте интервью "Сегодня" с Нефьодовым.
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