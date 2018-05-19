"Большая приватизация" в Украине: стали известны подробности

В Национальном инвестиционном совете рассказали, когда будет готов к приватизации первый объект и как будут продавать ОПЗ

Базовый пакет документов для приватизации "Центрэнерго" в рамках старта "большой приватизации" в Украине может быть сформирован уже через две-три недели, сообщила глава офиса Национального инвестиционного совета (НИС) Юлия Ковалив.

По ее словам, интерес к "Центрэнерго", скорее всего, проявят инвесторы из Индии, Китая, Турции или США.

В числе других крупных объектов, которые намечены к приватизации, глава НИС отметила существенный интерес инвесторов к "Турбоатому", контрольный пакет акций которого государство оставит за собой. Ковалив объяснила это тем, что у предприятия есть аудированная отчетность по международным стандартам и нет каких-либо серьезных юридических рисков.

"Потенциально, если бы объявили конкурс на привлечения советника, сняли все риски касательно стратегической важности этого объекта, то компания ("Турбоатом", – Ред.) могла бы быть подготовлена к приватизации в короткий срок", – рассказала она.

При этом приватизация Одесского припортового завода (ОПЗ), по словам главы НИС, будет "не быстрой победой".

"Наиболее проблемным активом является ОПЗ, и здесь без привлечения советника, без длинной подготовительной работы, к сожалению, быстрого успеха не будет. По ОПЗ, наверное, будет наибольшая "домашняя работа", – отметила Ковалив.

Напомним, в целом Кабмину предложили провести "большую приватизацию" 26 предприятий, в том числе и ряд облэнерго.

Ранее начать "большую приватизацию" планировали с продажи Одесского припортового завода (ОПЗ), однако из-за проблем на предприятии этого не произошло, старт "распродажи" госимущества переносился в течение нескольких лет.

7 марта в Украине вступил в силу новый закон о приватизации. Этот закон заменяет семь действующих законов в сфере приватизации. Как уверяют в Министерстве экономического развития и торговли, документ будет способствовать расширению круга потенциальных инвесторов, так как усиливает защиту их прав.

Как ранее отмечал заместитель главы МЭРТ Максим Нефьодов, из-за неэффективного управления каждый год в Украине "тихо умирают" 100 госпредприятий. Спасти госсектор, по словам чиновника, поможет реформа госуправления и масштабная приватизация, считает замглавы МЭРТ.