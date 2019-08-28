Большая разборка: что такое ВВП и как его рассчитывают

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На фоне рекордного роста экономики Украины, новости "Сегодня" решили разобраться, что такое ВВП. В тонкостях расчета доходов страны мы выясняли при поддержке Александра Мартыненко, руководителя подразделения по корпоративному анализу ICU.

Что же входит в понятие ВВП

Валовой внутренний продукт (ВВП) — это величина, которая показывает стоимость произведенных в стране товаров и услуг за определенный промежуток времени, обычно за год. Широко использовать показатель ВВП стали после Второй мировой войны. Во многих странах ВВП уделяют большое внимание и выстраивают на его основе экономическую политику.

Номинальный ВВП — это стоимость всех конечных товаров и услуг страны в текущих рыночных ценах. Номинальный ВВП зависит от изменения цен, а значит, использовать его на практике трудно. Ведь при высокой инфляции рост номинального ВВП может объясняться ростом цен, а не ростом производства товаров и услуг. Поэтому экономисты предпочитают использовать реальный ВВП, который инфляцию учитывает, а значит, более точно отражает реальную экономситуацию. Чтобы рассчитать реальный ВВП, экономисты корректируют показатель номинального ВВП на индекс изменения цен. При этом для расчета индекса могут брать цены предыдущего или любого другого периода. Именно реальный ВВП используют для расчета экономического роста, а также сравнения состояния экономики с другими странами.

Что именно измеряют ВНП и ВВП на душу населения

Валовый национальный продукт измеряет стоимость произведенных страной товаров и услуг вне зависимости от того, где расположены принадлежащие этой стране предприятия. Таким образом, ВНП — это сумма валового внутреннего продукта и доходов, полученных из-за рубежа или в результате иностранных капиталовложений. Этот показатель отображает более достоверную картину состояния любой национальной экономики.

А вот валовый внутренний продукт на душу населения показывает, как именно национальная экономика той или иной страны соотносится с уровнем благосостояния ее среднестатистического жителя. Данный показатель получают при делении реального ВВП на количество жителей. Если с течением времени ВВП на душу населения понижается, это может говорить о том, что уровень жизни людей в стране падает, а экономика приближается к кризису или уже испытывает кризис. Поэтому на эти показатели нужно всегда обращать особое внимание.

Какие у ВВП недостатки и есть ли альтернатива

К сожалению, у валового внутреннего продукта имеется множество недостатков. Поэтому многие авторитетные экономисты с самого начала предупреждали, что необдуманное использование данного показателя может привести к весьма серьезным заблуждениям. Например, с помощью одного лишь ВВП невозможно объективно оценить рост экономического или социального благосостояния. Ведь ВВП учитывает только денежные операции, а значит — не отражает полную картину среды, в которой живут люди. Помимо этого, методика ВВП не учитывает характер и качество производимой продукции, долгосрочные перспективы, истощение природных ресурсов, существование теневой экономики.

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Экономисты также говорят, что показатель ВВП сильно устарел. Он не учитывает тот факт, что за последние десятилетия произошло грандиозное перемещение производства из развитых стран в развивающиеся, продолжается переток рабочих мест из сферы производства в сферу услуг. Также существенно выросла стоимость услуг финансового сектора, которая не всегда означает такой же рост благосостояния.

Сейчас разработано множество альтернатив ВВП. Среди наиболее известных — это индикатор подлинного прогресса (ИПП), индекс человеческого развития (ИЧР), валовый национальный доход на душу населения. Так, ВНД на душу населения измеряется как сумма добавленной стоимости, произведенная населением страны, налогов на производство и чистых доходов, полученных за рубежом, деленная на численность населения. Но несмотря на то, что в отличие от ВВП этот показатель учитывает степень современной глобализации человечества, он по-прежнему имеет все остальные недостатки ВВП.

Реально ли измерить мировой ВВП и спрогнозировать развитие в странах

Мировой ВВП — это сумма валовых внутренних продуктов всех стран мира. Мировой ВВП можно также рассчитать, сложив валовые национальные продукты всех стран мира. Ведь при сложении ВНП сумма доходов или издержек стран от зарубежных производств равна нулю.

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Но стоит обратить внимание на следующее. Одна из основных проблем расчета мирового ВВП — это необходимость перевода ВВП стран в одну валюту. Рыночные курсы национальных валют далеко не всегда отображают их реальную стоимость. Тем не менее динамика мирового ВВП дает представление о тенденциях мировой экономики. А это, в свою очередь, позволяет судить о влиянии внешней среды на экономику страны.

Можно ли спрогнозировать развитие ВВП? Для этого экономисты строят математические модели. В этих моделях они рассматривают различные варианты роста ВВП в зависимости от главных факторов. Такими факторами в моделях могут быть развитие мировой экономики в целом, политика правительства, развитие национального производства, динамика населения и многие другие.

Что может быть лучше показателя ВВП

Что такое индикатор подлинного прогресса? Он, как и ВВП, имеет денежное выражение, но состоит из положительных и отрицательных составляющих. К положительным относятся потребзатраты, скорректированные с учетом неравномерности распределения доходов населения. Увеличивают ИПП и компоненты, не имеющие рыночной цены, но влияющие на благосостояние — домашний труд, волонтерство, пользование быттехникой, дорогами. Еще увеличивают ИПП рост капитала, положительный баланс международной торговли. Но из стоимости ИПП вычитают позиции, что игнорируются в ВВП, но все же являются издержками. Это истощение природных ресурсов, цена преступности и безработицы, издержки на борьбу з загрязнением. ИПП широко применяются для точной оценки устойчивого экономблагосостояния. Но и у ИПП есть ограничения. Среди них — малая доступность многих данных, сложность выразить определенные компоненты в деньгах и др.

А Индекс человеческого развития состоит из 3 компонентов: продолжительности жизни, возможности получать образование и качества жизни. В этом и проблема ИЧР — показатель может не меняться при разных комбинациях и величинах 3 составляющих. Но они могут тесно зависеть друг от друга. Например, высокий валовой нацдоход может подразумевать высокий уровень образования и высокую продолжительность жизни. Тогда сочетание трех индикаторов даст мало полезной информации.

Напомним, по итогам второго квартала 2019 года реальный ВВП Украины вырос на 4,6% в годовом измерении. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП составлял 2,5%.

В 2019 году рост экономики Украины, как прогнозирует НБУ, составит 3%, а в 2020-м – 3,2%. Рост реального ВВП Украины в 2018 году составил 3,3%, продемонстрировав ускорение третий год подряд.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что ежегодные темпы роста ВВП Украины достигнут 5-7% через пять лет. Об этом глава государства заявил во время визита в Турцию.

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