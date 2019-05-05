Большая разборка: кто должен заполнять налоговую декларацию

Все, что нужно знать о налоговом декларировании, чтобы не пропустить сроки и не получить штраф

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Во всех тонкостях налогового декларирования "Сегодня" разбирались при поддержке юриста адвокатского объединения "А.Д.ХОК" Артема Телюка.

Что такое налоговая декларация

Налоговая декларация — это официальное заявление налогоплательщика о получении им за определенный период прибыли, а также распространяемые на эту прибыль налоговые скидки и льготы. Согласно действующему Налоговому кодексу, налоговая декларация определяется как документ, который подается налогоплательщиком контролирующему органу в сроки, установленные законом.

Кто же из физлиц должен заполнять декларацию? Скажем, человек работает по найму у частных лиц — например, репетитор, садовник, ремонтник, получает доходы в конверте и не зарегистрирован как физлицо-предприниматель, тогда он должен показать свои доходы в декларации. Эти доходы, к слову, надо включить в общий годовой налогооблагаемый доход и заплатить налоги — 18% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

Если украинцы работают официально в компании, то, как правило, их налоговыми вопросами занимаются работодатели, которые начисляют зарплату и уплачивают с нее налоги в ГФС. Но есть случаи, когда физлица получают наследство, продают недвижимость, сдают жилье в аренду, покупают/продают ценные бумаги и т. д. Такие доходы тоже подлежат декларированию.

Когда физлица сами заполняют декларацию

Обычные украинцы обязаны задекларировать следующие доходы.

Например, это могут быть деньги от сдачи квартиры, офиса или любого другого помещения в аренду, если тот, кто арендовал недвижимость у владельца, не является предпринимателем или юрлицом.

Стоит отчитаться о полученном наследстве (исключение — наследство от родных 1—2 степени родства, когда ставка налога 0%). В этом случае наследство от других лиц облагается налогом в 5%, а для нерезидентов — и вовсе 18%.

Кроме того, украинцам-физлицам нужно задекларировать доходы, полученные не от налоговых агентов. Налоговый агент — это, как правило, юридическое лицо или предприниматель, работодатель, нотариус, которые платят в казну налог на доходы физлиц (НДФЛ) в бюджет от имени и за счет физлица с доходов, которые ему выплачиваются. Вот о заработках не от таких лиц нужно обязательно отчитаться в контролирующие органы.

Нужно ли указывать в отчете о доходах проданную квартиру, если налог уже уплачен

Например, если человек владел квартирой три года и более, и продал ее. Тогда же, во время сделки, все налоги заплатил в бюджет нотариус, который является налоговым агентом. В таком случае заполнять декларацию необязательно.

Не нужно декларировать и доход по вкладам, ведь все налоги платит налоговый агент — банк. Если говорить об облигациях внутреннего госзайма (ОВГЗ), то действует льготное налогообложение для физлиц (платится военный налог в 1,5%). По закону, при расчете общего налогообложения к доходам налогоплательщика не включаются ни инвестдоход от этих операций, ни сумма доходов, полученных в виде процентов. И хотя торговцы ценными бумагами, включая банки, могут исполнять обязанности налоговых агентов (то есть уплачивать налоги с дохода клиентов), это не освобождает налогоплательщика от обязанности декларирования результатов операций по покупке и продаже инвестиционных активов, осуществленных в течение отчетного (налогового) года. Но, в любом случае, как лучше заполнять декларацию, лучше узнать в ГФС.

Когда нужно подать и что будет за просрочку

В этом году граждане подают налоговую декларацию за 2018-й до 2 мая. Делать это нужно по налоговому адресу — это место проживания, по которому физлицо становится на учет как плательщик налогов в инспекции.

В случае если налогоплательщик обязан (вправе) представить годовую декларацию, но в этот момент проживает не по месту регистрации (прописки), то эта форма отчетности все равно подается в контролирующий орган по налоговому адресу. Кроме того, если физическое лицо снято с регистрации по одному адресу, но еще не зарегистрировано по другому месту, то такой человек все равно должен подавать декларацию по налоговому адресу, который известен контролирующим органам. К слову, декларацию можно подать и в электронном варианте, но нужно получить цифровою подпись.

За просрочку подачи налоговой декларации или за неподачу ее вовсе предусмотрен штраф в размере 170 грн (п. 120.1 НК Украины). Но если к декларанту в течение года уже был применен штраф за такие нарушения, это может повлечь за собой наложение штрафа в размере уже 1020 грн. В случае если налоговая инспекция самостоятельно выявит сумму неуплаченного налога, предусмотрен штраф в размере 25% суммы неуплаченного налога на доходы физлиц и ВС (п. 123.1. НК Украины). Если вы позже предусмотренного срока самостоятельно уплачиваете налог, предусмотрен штраф в размере 20% от суммы не вовремя уплаченного налога. Кстати, за несвоевременную уплату налогов будет начислена пеня. В случае неуплаты налогов на сумму в размере 881 000 грн и больше налогоплательщик может быть привлечен к уголовной ответственности. Правда, чтобы уплачивать такие налоги, доход должен быть на сумму 4,5 млн грн.

Как переселенцы подают налоговую декларацию

В соответствии с Законом Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", внутренний переселенец должен подтвердить факт внутреннего перемещения. Для этого ему понадобится справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

Важно отметить, что переселенцы обязаны информировать контролирующие органы об изменении данных, которые вносятся в учетную карточку. Для этого они должны подать заявление о внесении изменений в Госреестр физлиц — плательщиков налогов по форме №5ДР.

Когда налогоплательщик предъявляет справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, то к заявлению по указанной форме вносится такая информация: адрес регистрации места жительства в соответствии c паспортным документом лица, а также адрес фактического места жительства/пребывания — на основании информации, указанной в справке. Таким образом, налогоплательщик — внутренний переселенец, который подал в контролирующий орган по месту фактического проживания/пребывания заявление по форме №5ДР и предъявил при этом справку о постановке на учет внутренне перемещенного лица, и декларацию подает в эту же налоговую.

Но если такие действия не осуществлены, то декларация представляется налогоплательщиком по адресу (местонахождению) налоговой, которая перемещена с оккупированных территорий.

Напомним, в начале 2019 года налоговая запустила онлайн-сервис по автоматическому заполнению деклараций. Он частично автоматически заполняет декларации про имущественное состояние и доходы на основе данных плательщика налогов, информации о его доходах из Госреестра физлиц и ведомостей об объектах движимого и недвижимого имущества.

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