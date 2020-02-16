Больше, чем в предыдущем году: сколько денег заробитчане перевели в Украину

Самую большую часть денег перевели в Украину из США

В 2019 году частные переводы в Украину составили почти 12 млрд долларов. Об этом сообщили на сайте Национального банка.

Известно, что эти данные включают информацию о переводах, осуществленных через банки, системы перевода средств, карточные платежные системы и почтовые отделения, а также неформальные каналы.

Переводы в 2018 году оценивались в 11 млрд долларов.

Переводы с Украины за границу в 2019 году составили почти 0,6 млрд в эквиваленте.

Из них через системы перевода средств поступило в Украину почти 2,3 млрд, то есть примерно пятая часть всех частных переводов в Украину.

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/ Фото: НБУ

А из Украины – почти 0,4 млрд долларов, то есть две трети всех частных переводов из Украины.

Так, самую большую часть денег перевели в Украину из США – 18% из всех переведенных денег. На втором месте Израиль – 14%, на третьем Италия – 9%.

Из Украины граждане перевели самую крупную сумму в Россию – 31%. Далее – Грузия – 11%. На третьем месте Азербайджан – 6%.

Известно, что большая часть украинцев едет на заработки в Польшу. Недавно мы писали, что В 2020 году Польша намерена разработать новую миграционную стратегию, что может напрямую коснуться украинских трудовых мигрантов в этой стране.

Кроме того, в последнее время темпы притока украинцев в Польшу снижаются. Они не сокращаются, но процент прироста числа мигрантов стал значительно меньше. Впрочем, как говорят эксперты рынка труда, соседней стране все еще необходимы украинские работники.

Кстати, ранее президент Украины Владимир Зеленский заговорил о повышении средних зарплат в Украине до уровня польских:

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