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Больше покупаем, чем продаем: как Украина торгует сыром

Сегодня, 14:09

Экспорт сыров за семь месяцев уменьшился на 19,5%, а импорт – увеличился на 55%

/ Фото: Pixabay

Экспорт сыров из Украины в январе-июле 2019 года уменьшился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 тыс. тонн общей стоимостью в 13 млн долларов.

Об этом говорится в таможенной статистике Государственной фискальной службы (ГФС), которая ранее сообщила о поступлениях в в местные бюджеты.

Импорт сыров в страну в натуральном выражении за семь месяцев увеличился на 55% – до 10,4 тыс. тонн, общая стоимость составила 47,8 млн долларов.

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По данным ГФС, экспорт сгущенных молока и сливок увеличился на 19% и составил 26,6 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – до 56,6 млн долларов. Импорт этой продукции составил 1,1 тыс. тонн на сумму 2,4 млн долларов.

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Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1,6 тыс. тонн сыра, при этом импорт этой продукции в страну превысил 4 тыс. тонн.

Ранее наши журналисты вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать. Подробнее смотрите в сюжете: 

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экспорт импорт сыр сыры молочка ГФС

Источник: УНИАН

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