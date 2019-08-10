Больше покупаем, чем продаем: как Украина торгует сыром

Экспорт сыров за семь месяцев уменьшился на 19,5%, а импорт – увеличился на 55%

/ Фото: Pixabay

Экспорт сыров из Украины в январе-июле 2019 года уменьшился на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 3,7 тыс. тонн общей стоимостью в 13 млн долларов.

Об этом говорится в таможенной статистике Государственной фискальной службы (ГФС), которая ранее сообщила о поступлениях в в местные бюджеты.

Импорт сыров в страну в натуральном выражении за семь месяцев увеличился на 55% – до 10,4 тыс. тонн, общая стоимость составила 47,8 млн долларов.

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По данным ГФС, экспорт сгущенных молока и сливок увеличился на 19% и составил 26,6 тыс. тонн, а в денежном эквиваленте – до 56,6 млн долларов. Импорт этой продукции составил 1,1 тыс. тонн на сумму 2,4 млн долларов.

Новости "Сегодня" сообщали, что за первые три месяца 2019 года Украина поставила на внешние рынки 1,6 тыс. тонн сыра, при этом импорт этой продукции в страну превысил 4 тыс. тонн.

Ранее наши журналисты вместе с исполнительным директором Союза потребителей Украины Максимом Несмияновым проинспектировали несколько торговых точек, чтобы узнать, что продают под видом качественного сыра и как разобраться, какой продукт лучше не покупать. Подробнее смотрите в сюжете:

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