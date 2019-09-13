Больше покупаем, чем продаем: появились итоги торговли Украины

По данным Госстата, страна нарастила как объем экспорта, так и импорта

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Экспорт товаров из Украины в январе-июле 2019 года достиг почти 28,75 млрд долларов, а импорт в страну превысил 33,68 млрд долларов, тогда как за первые пять месяцев – почти 20,90 млрд долларов и около 23,53 млрд долларов соответственно.

Об этом говорится в экспресс-выпуске Государственной службы статистики, обнародованном 13 сентября.

По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатели за семь месяцев выросли на 7% и 8,5% соответственно.

Отрицательное сальдо торговли товарами за этот период составило 4,93 млрд долларов. Таким образом, в январе-июле этого года Украина больше покупала иностранные товары, чем продавала свои.

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"Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 218 стран мира", – говорится в сообщении.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что в Украине за 2018 год объем внешней торговли товарами составил 104 млрд долларов, что на 12% больше, чем было в 2017 году (92,7 млрд долларов). Наибольшую долю в экспорте составляли продовольственные товары и сельскохозяйственная продукция – 18,6 млрд долларов (39,3% от общего экспорта).

При этом за последние пять лет доля украинского экспорта в Евросоюз практически удвоилась.

Мы также сообщали, что экспорт пива увеличивается: украинское пиво больше пьют в Молдове, Беларуси и Алжире. Понемногу увеличивается экспорт и в Европу. Подробности – в нашем сюжете:

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