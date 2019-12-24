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В Украине в 51% семей нет ни одного компьютера, а 49,4% – ни одного ноутбука. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования цифровой грамотности украинцев, которые представило Министерство цифровой трансформации и премьер-министр Алексей Гончарук. Исследование проводилось в рамках плана Кабмина повысить цифровую грамотность украинцев.

Один компьютер в семье имеют 45,6% опрошенных, а один ноутбук – 42,7%. При этом 10% опрошенных ни разу в жизни не пользовались интернетом.

Самым распространенным гаджетом для выхода в сеть оказался смартфон – ни одного такого устройства нет лишь в 15,7% семей. Причем с помощью смартфона в сеть выходят 93,4% молодежи в возрасте 18-29 лет, 85% украинцев 30-59 лет и 64,5% населения 60-70 лет (из тех, кто в принципе пользуется интернетом).

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"Преимущественно украинцы (86,5% из тех, кто имеет подключение) пользуются интернетом дома, но молодежь в возрасте 12-17 лет, а также лица с недостатками слуха интенсивно используют ресурс онлайн-пространства по месту учебы и/или работы, а первая категория еще и наиболее активный пользователь интернета в заведениях общественного питания", – говорится в результатах исследования.

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В тренде Больше половины семей в Украине живут без компьютера

А вот цифровые навыки населения Украины оказались не на высоте.

"37,9% украинцев в возрасте 18-70 лет имеют цифровые навыки на уровне ниже среднего, еще 15,1% вообще не владеют ими. Таким образом, 53% населения Украины, по методологии оценки цифровых навыков, применяемой Европейской комиссией, находятся ниже отметки "средний уровень", – констатируется в результатах исследования.

Исследование охватывало всю территорию Украины, на оккупированных территориях исследование проводилось исключительно в городах, не охватывало села. Возраст опрашиваемых – от 18 до 70 лет.

Напомним, украинское правительство взяло курс на цифровизацию страны, то есть перевод в онлайн-режим документооборота и максимального количества госуслуг. В рамках этого процесса 16 декабря стартовал период бета-тестирования мобильного приложения "Дія".

Первыми стали доступны электронные водительские права и цифровой технический паспорт на авто. О дизайне приложения и меню узнавайте из видео:

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