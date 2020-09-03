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Больше всего инвестиционных кредитов "5-7-9%" выдал государственный Укргазбанк

3 сентября, 17:33

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Программа набирает обороты, о чем свидетельствует количество заявок

По президентской программе "5-7-9%" государственный Укргазбанк выдал доступных кредитов на 734 млн грн, львиная доля которых – инвестиционные кредиты (более 500 млн грн). Об этом говорится на сайте госбанка.

Очередным подтверждением является 500 млн грн инвестиционных кредитов, выданных Укргазбанком в поддержку украинского бизнеса. Это именно те кредиты, которые позволяют экономике развиваться благодаря реализации новых перспективных проектов.

Банком уже профинансировано доступных кредитов "5-7-9%" на 734 млн грн, львиная доля которых – именно инвестиционные. Сейчас Укргазбанк является абсолютным лидером в предоставлении таких кредитов для бизнеса.

Такая поддержка особенно важна во время кризиса, ведь небольшие предприятия получают дешевый ресурс на развитие собственного дела. А банк, в свою очередь, еще и предоставляет средства на нужды долгосрочных перспективных проектов.

По словам банкиров, программа набирает обороты, о чем свидетельствует количество заявок (сумма заявок составляет около 1 млрд грн). Большинство из них от сельскохозяйственных предприятий. На втором месте по количеству запросов на дешевый ресурс – оптовая торговля. Далее – транспорт и перерабатывающая промышленность.

По информации Министерства финансов, по состоянию на 31 августа 2020, уже выдано 2603 кредита на общую сумму 6,130 миллиарда гривен.

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кредиты Укргазбанк Доступные кредиты 5-7-9%
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