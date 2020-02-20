Большинство пенсионеров получает пенсию, которая ниже прожиточного уровня

Лишь 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.

Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко объясняет такое положение дел солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.

Она также отметила, что лишь 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.

"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысячи гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", – заявила замминистра.

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Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступности услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.

Ненюченко рассказала, что министерство разработало проект концепции, реализация положений которой могла бы решить эти проблемы.

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"Создание условий для безопасного добровольного пенсионного накопления программы деятельности правительства. Реализация ее положений будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывода "из тени" доходов, стимулировать к накоплениям и защищать от злоупотреблений в финансовом секторе", – резюмировала заместитель министра.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что часть украинской экономики пребывает в тени. По данным компании Ernst&Young, теневой сектор в нашей стране составляет 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривен. При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.

Также мы сообщали о том, что правительство знает, сколько украинцев работает неофициально, и планирует обеспечить их легальное трудоустройство.

Сайт "Сегодня" изучил выгоды и свои риски нескольких способов накопления на пенсию.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Владимир Зеленский недавно говорил о пенсиях.

Все подробности в спецтеме Пенсионная реформа

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