Большинство пенсионеров получает пенсию, которая ниже прожиточного уровня

82,7% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс гривен, что ниже фактического прожиточного минимума. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социальной политики.
Замминистра социальной политики Наталья Ненюченко объясняет такое положение дел солидарной пенсионной системой, теневой занятостью и теневыми выплатами заработной платы.
Она также отметила, что лишь 5% работающих украинцев принимают участие в системе негосударственного пенсионного обеспечения, при этом большинство платят взносы нерегулярно и в недостаточном размере.
"82,7 процента пенсионеров получают пенсию до 4 тысячи гривен, а это ниже фактического прожиточного минимума, является ключевой проблемой которая требует решения", – заявила замминистра.
Она подчеркнула, что ненадлежащее государственное регулирование инклюзивной среды и доступности услуг не позволяет пожилым людям интегрироваться в социум, вести полноценную жизнь.
Ненюченко рассказала, что министерство разработало проект концепции, реализация положений которой могла бы решить эти проблемы.
"Создание условий для безопасного добровольного пенсионного накопления программы деятельности правительства. Реализация ее положений будет способствовать упрощению системы солидарного пенсионного страхования, усилению стимулов к уплате единого социального взноса и вывода "из тени" доходов, стимулировать к накоплениям и защищать от злоупотреблений в финансовом секторе", – резюмировала заместитель министра.
Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что часть украинской экономики пребывает в тени. По данным компании Ernst&Young, теневой сектор в нашей стране составляет 23,8% официального ВВП, или 846 миллиардов гривен. При этом в Украине 19,7% ВВП составляет наличная теневая экономика, а 4,1% ВВП – домашнее производство для собственного пользования, то есть неденежная теневая экономика.
Также мы сообщали о том, что правительство знает, сколько украинцев работает неофициально, и планирует обеспечить их легальное трудоустройство.
Сайт "Сегодня" изучил выгоды и свои риски нескольких способов накопления на пенсию.
Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что президент Владимир Зеленский недавно говорил о пенсиях.
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