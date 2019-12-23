Борьба с безработицей: Минэкономики планирует повысить зарплаты

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Министерство экономики планирует снизить число безработных с 1,5 млн человек до 900 тыс. Помимо этого, заработные платы украинцев должны расти на 2000 гривень в год. Такое заявление сделал министр развития экономики Тимофей Милованов в ходе визита на "Турбоатом", сообщила пресс-служба ведомства.

"У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 млн человек. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят", – отметил министр.

Также Милованов добавил, что цель ведомства сократить безработицу и повышать зарплаты на 2000 гривен в год.

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"Наша задача сократить безработицу до 5%, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5%", – заявил Милованов.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине продолжают расти зарплаты. В третьем квартале средняя заработная плата по стране достигла 382 евро, однако все равно остается значительно ниже, чем в соседних странах. Так, по данным экспертов Нацбанка, работники в Чехии получают 1309 евро (то есть в 3,4 раза больше, чем в Украине), в Польше – 1142 евро (в три раза), в России – 636 евро (в 1,7 раза).

Также мы сообщали о том, что Кабинет министров прогнозирует замедление темпов роста реальной зарплаты украинцев в течение 2020-2022 годов. Так, согласно обновленному макропрогнозу Министерства экономики, темпы роста реальной зарплаты (с учетом инфляции) замедлятся до 10,1% в 2020 году, до 7,5% в 2021 году и до 7,2% в 2022 году.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали, почему женщины в Украине получают меньше, чем мужчины:

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