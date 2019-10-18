Борьба с контрабандой: что предлагают производители

По словам Громыко, кассовый аппарат - это последняя, финишная стадия

Фото: Facebook/Александр Громыко

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Без документов на происхождение товара – контрабанду не побороть.

Об этом заявил президент Украинской ассоциации производителей Александр Громыко в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале Украина.

"Кассовый аппарат – это последняя, финишная стадия. Необходимо резко увеличить риск перевозки контрабанды. Второе – на складах в открытую хранится контрабанда без каких-либо документов, потому что ФОПы-оптовики могут у нас не вести никакой учет. И уже третий этап – должны быть большие риски продажи контрабанды", – отметил он.

Однако, по словам Громыко начинать следовало с реформ правоохранительной системы, фискальной службы, судебной реформы.

Ранее менеджер комитета бытовой электротехники Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Виктория Куликова по результатам круглого стола сообщила, что общая стоимость нелегально ввезенного в Украину импорта составляет более 10 млрд долларов ежегодно.

Как известно, новая власть уже объявила войну контрабандистам – недавно президент Владимир Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук уверен, что главное решение проблемы – перезагрузка кадрового состава таможни.

Таможенную службу Украины и украинский рынок контрабанды ждут большие перемены. Заниматься реформированием службы и борьбой с контрабандой будет недавно назначенный главой Таможенной службы Украины Макс Нефьодов. О каких изменениях уже было заявлено и какой экономический эффект может иметь реформа таможенной службы, разбирался сайт "Сегодня". Читайте подробнее в материале: "Революция на таможне: что намерена поменять новая власть".

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