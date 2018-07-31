Борьба с контрабандой: в ГФС отчитались о результатах

Продан рассказал, насколько выросли поступления в госбюджет в связи с масштабной кампанией по борьбе с контрабандой

Итоги работы таможни в июне-июле свидетельствуют о том, что борьба с контрабандой в Украине дает ощутимые результаты. Об этом на своей странице в Facebook написал и.о. главы Государственной фискальной службы (ГФС) Мирослав Продан.

По его словам, за июль в госбюджет поступило более 29,7 млрд грн – по данным на 30 июля. Это на 3,7 млрд грн больше, если сравнивать с июлем 2017 года. При этом относительно июня 2018 показатели поступлений в госбюджет выросли почти на 3,2 млрд грн. Как отметил Продан, средние за день поступления от таможни уже превышают 1,4 млрд грн.

Кроме того, с момента старта инициативы "Украина без контрабанды" – с 21 июня по 30 июля, – государственная казна получила 37,5 млрд грн таможенных платежей, а, по словам Продана, фактические поступления по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросли почти на 6 млрд грн.

"Чтобы лучше понимать, насколько эти дополнительные средства важны для государства, приведу лишь один пример. "Плюс" от таможни равнозначен годовой потребности столицы по финансированию льгот и субсидий населения в сфере ЖКХ. И это – результат только за один месяц", – отметил и.о. главы ГФС.

Также, по словам Продана, увеличение поступлений – не единственный результат борьбы с "тенью" на таможне.

"Из-за уменьшения "серых" товарных потоков увеличивается доля рынка, которую занимают легальные импортеры. Перекрывая путь нелегальному импорту, мы создаем условия для инвестиций в развитие украинского производства. Поэтому результатом нашей борьбы с контрабандой является не только наполнение бюджета, а и новые рабочие места и рост экономики", – объяснил и.о. главы ГФС.

Ранее глава украинского правительства Владимир Гройсман рассказывал, как правительство будет бороться с контрабандой. Премьер подчеркнул, что давление правоохранителей на контрабандистов будет только усиливаться.

Напомним, 20 июня Кабинет министров утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и ГФС.

18 июня в правительстве сообщили о разработке плана действий, направленных на эффективную борьбу с контрабандой и теневыми схемами на таможне.

Глава правительства заверил, что весь силовой блок показал "полную готовность и решимость в борьбе с контрабандой", ведь существование такого позорного явления влияет на развитие экономики и, по его словам, разрушает промышленность.