Борьба с контрафактом: Зеленский изменил Таможенный кодекс

Закон подписан 12 ноября и вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования

/ Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон об изменениях в Таможенный кодекс, которые касаются защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу Украины, сообщает 12 ноября пресс-служба главы государства.

Законопроект (№ 1230) поступил в Верховную Раду 2 сентября и был определен президентом как неотложный. Депутаты поддержали проект в первом чтении 20 сентября, а в целом – 17 октября. Сегодня закон с подписью Зеленского вернулся в парламент.

"Цель закона – приближение таможенного законодательства Украины в сфере защиты интеллектуальной собственности к стандартам и практике Европейского союза, что является обязательством нашего государства в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС", – говорится в сообщении.

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В частности, закон дает определение таким терминам, как "контрафактные товары", "пиратские товары", "товары, подозреваемые в нарушении права интеллектуальной собственности".

Документ также предусматривает, что меры по содействию защите прав интеллектуальной собственности не применяются к оригинальным товарам, которые изготовили с согласия правообладателя.

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"Кроме того, закон устанавливает особенности приостановления таможенного оформления и уничтожения небольших партий товаров, которые перемещаются (пересылаются) через таможенную границу Украины в международных почтовых и экспресс-отправлениях", – добавили в пресс-службе президента.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Новости "Сегодня" также писали, что в октябре правообладатели в Нидерландах добились отключения серверов стримингового плеера Moonwalk, который использовался большинством пиратских сайтов для показа фильмов и сериалов рунета, в том числе популярных и в Украине.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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