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Борьба с коронавирусом: Шмыгаль перечислил, на что именно выделили 19 миллиардов

1 июля, 16:44

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Кабмин уже знает, как потратить еще почти 46 миллиардов гривен

Правительство Украины уже распределило 19 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19, который в целом составляет 64,7 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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Шмыгаль уточнил, что средства фонда выделены на такие нужды:

  • 9 млрд гривен направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 4,7 млрд гривен – для выплаты помощи по частичной безработице, а 4,3 млрд гривен – на помощь по безработице;
  • 3 млрд гривен – на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них 650 млн грн – лабораторным подразделениям МОЗ, 2,3 млрд гривен – на закупку больницами средств индивидуальной защиты.
  • 2,5 млрд гривен – на помощь Фонда социального страхования;
  • 1,7 млрд гривен – на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;
  • 2,7 млрд гривен – на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;
  • 100 млн гривен – на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;
  • 23,7 млн гривен – на меры по преодолению распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;
  • 52,5 млн гривен – для возврата средств участникам пробного ВНО.

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Кроме того, уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд гривен:

  • 35 млрд гривен – на ремонт и реконструкцию дорог;
  • 7,8 млрд гривен – на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;
  • 2,9 млрд гривен – на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство из-за карантина также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги":

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деньги выплаты финансирование фонды коронавирус Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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