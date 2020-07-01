Борьба с коронавирусом: Шмыгаль перечислил, на что именно выделили 19 миллиардов

Кабмин уже знает, как потратить еще почти 46 миллиардов гривен

Правительство Украины уже распределило 19 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19, который в целом составляет 64,7 млрд гривен. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на своей странице в Facebook.

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Шмыгаль уточнил, что средства фонда выделены на такие нужды:

9 млрд гривен направлены в Фонд общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из них 4,7 млрд гривен – для выплаты помощи по частичной безработице, а 4,3 млрд гривен – на помощь по безработице;

3 млрд гривен – на мероприятия по предотвращению распространения коронавируса. Из них 650 млн грн – лабораторным подразделениям МОЗ, 2,3 млрд гривен – на закупку больницами средств индивидуальной защиты.

2,5 млрд гривен – на помощь Фонда социального страхования;

1,7 млрд гривен – на предоставление денежной помощи гражданам, в том числе пенсионерам;

2,7 млрд гривен – на дополнительные выплаты военнослужащим, полицейским и соответствующим категориям, которые обеспечивают жизнедеятельность населения;

100 млн гривен – на приобретение аппаратов ИВЛ учреждениям здравоохранения, которые оказывают стационарную медицинскую помощь пациентам с COVID-19;

23,7 млн гривен – на меры по преодолению распространения COVID-19 в учреждениях исполнения наказания;

52,5 млн гривен – для возврата средств участникам пробного ВНО.

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Кроме того, уже предварительно одобрено распределение 45,7 млрд гривен:

35 млрд гривен – на ремонт и реконструкцию дорог;

7,8 млрд гривен – на доплаты медикам и отдельным категориям работников, обеспечивающих жизнедеятельность населения;

2,9 млрд гривен – на закупку оборудования для приемных отделений опорных учреждений здравоохранения в госпитальных округах.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что правительство из-за карантина также разработало программу льготных кредитов для бизнеса – "Новые деньги":

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