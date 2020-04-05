Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена

В Германии возмутились действиями США после того, как американцы перехватили в Бангкоке партию из 200 000 защитных масок типа FFP-2. Министр внутренних дел Берлина Андреас Гайзель призвал правительство ФРГ требовать от США соблюдения международных правил торговли.

Он рассказал, что представители США в Пекине пытались перенаправить груз в свою страну.

США сейчас, как и Европа, стали эпицентром инфицирования коронавирусом. Страны пытаются найти крупные партии защитных средств для медицинского персонала. Президент США Дональд Трамп приказал закупать их по всему миру, а также запретил экспорт медицинских масок для лица N-95 и другого защитного оборудования. Также все медицинские маски, произведенные американскими фирмами за рубежом, должны отправляться в США.

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Берлин заказал партию защитных масок у американской фирмы 3М, производственные мощности которой размещены в Китае. В компании отрицают, что заказанная Германией партия была "конфискована" в Бангкоке.

"У 3M нет доказательств того, что ее продукция была конфискована", – сообщила пресс-секретарь компании.

Ранее похожая ситуация возникла и во Франции. Власти французского региона Гранд-Эст, который больше всего пострадал от коронавируса, обвинила США в том, что они перекупили заказанные французами в Китае защитные маски. По словам главы региона Жана Роттнера, американцы перекупают маски буквально "на взлетной полосе" в КНР, предлагая за них в 3-4 раза больше.

В целом Франция заказала в КНР миллиард защитных масок. Президент страны Эммануэль Макрон также планирует до конца года нарастить производство масок в самой Франции.

Парламент принял ряд налоговых новаций, чтобы побороть опасную болезнь. В частности, в Украине медицинские товары не будут облагаться налогами.

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