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Борьба с коронавирусом в Украине: врачам будут платить тройную зарплату

16 марта, 14:36

Денис Беспалов

Надбавки будут выплачиваться медикам, которые будут работать с заразившимися коронавирусом пациентами

Медицинские работники, которые будут работать над ликвидацией эпидемии, вызванной коронавирусом, будут получать надбавки к заработной плате в размере до 200%. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает Укринформ.

"Дополнительные надбавки для медперсонала и других работников, работающих над ликвидацией эпидемии коронавируса. Согласовали где-то до 200% будут выплачиваться надбавки медицинским работникам, работающим с людьми, заболевшими коронавирусом", – сказал Радуцкий.

Напомним, 13 марта министр здравоохранения Илья Емец представил народным депутатам и представителям профильных ведомств проект закона, который повысит эффективность борьбы с коронавирусом, а также предусматривает план действий при кризисных ситуациях по предупреждению распространения эпидемии.

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На заседании согласительного совета 16 марта представители фракций и групп договорились провести внеочередное заседание для рассмотрения законопроектов для противодействия распространению коронавируса 17 марта.

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По последним данным, в Украине лабораторно подтверждены 5 случаев Covid-19. Из них четыре – в Черновицкой и один в Житомирской области.

С 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин в учебных заведениях и ряд других мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции Covid-19.

Ряд городов Украины, включая Киев, Одессу и Львов, вводят дополнительные карантинные ограничения.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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