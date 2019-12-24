Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,28
25,78

Борьба с курением: бюджет пополнят за счет электронных сигарет

24 декабря, 12:45

Кабмин планирует запретить электронные сигареты в общественных местах

Алексей Гончарук в Верховной Раде

Алексей Гончарук в Верховной Раде / Фото: AFP

Правительство решило заработать на пользователях электронных сигарет. Кабинет министров предложил законодательно упорядочить оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий", – написал в Telegram Гончарук.

Гончарук отметил, что Кабмин приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам,

Кроме того, Кабмин инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.

Реклама

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что после нескольких месяцев противостояния правительство было вынуждено подписать меморандум с производителями табачных изделий, которые ранее приостанавливали производство в Украине.

Как известно, мировые компании-производителями табачных изделий забили тревогу после принятия Верховной Радой законопроекта № 1049, который может привести к росту цен на сигареты. Законопроектом предусматривается установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

В тренде
Промышленный декаданс: эксперт рассказал, как остановить деиндустриализацию Украины

А также в законопроекте к обычному курению приравнивают и использование электронных сигарет. Сейчас такие нормы в нашем законодательстве отсутствуют и люди, которые курят электронные сигареты в общественных местах, смело заявляют, что курением это и вовсе не считается. В новом документе сказано, что курение табачных изделий будет включать в себя не только сгорание табака, но и нагревание, и тление.

К тому же, в законопроекте есть норма, призванная обязать импортеров и производителей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины. Такие уведомления нужно будет подавать в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот. В случае нарушения требований этого закона предусмотрен штраф от 5 до 50 тыс. грн.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине переехала в тень. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

сигареты правительство курение акцизы Алексей Гончарук

Источник: РБК-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Невозможно жить, но дайте время": Зеленский неопределенно рассказал о повышении пенсий (видео)Экономика
Ощадбанк закроет сотни отделений: детали
Ощадбанк закроет сотни отделений: деталиЭкономика
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 год
В Украине снизят налоги на зарплаты: планы на 2020 годЭкономика
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условие
В России заявили о готовности отменить санкции против Украины и назвали условиеПолитика
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторы
Курс доллара уверенно падает: почему укрепляется гривня – названы основные факторыФинансы
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в США
Зарплата Малюськи: министр юстиции Украины получил миллион гривен пенсии в СШАЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...