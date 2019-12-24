Борьба с курением: бюджет пополнят за счет электронных сигарет

Алексей Гончарук в Верховной Раде / Фото: AFP

Правительство решило заработать на пользователях электронных сигарет. Кабинет министров предложил законодательно упорядочить оборот электронных сигарет в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Оборот таких сигарет должен регулироваться в соответствии с законодательством Украины. Должны быть ограничения на рекламу электронных сигарет и новейших табачных изделий", – написал в Telegram Гончарук.

Гончарук отметил, что Кабмин приравнивает электронные сигареты и новейшие табачные изделия (табачные изделия для электрического нагрева) к другим табачным средствам,

Кроме того, Кабмин инициирует запрет курения таких сигарет в общественных местах.

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Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что после нескольких месяцев противостояния правительство было вынуждено подписать меморандум с производителями табачных изделий, которые ранее приостанавливали производство в Украине.

Как известно, мировые компании-производителями табачных изделий забили тревогу после принятия Верховной Радой законопроекта № 1049, который может привести к росту цен на сигареты. Законопроектом предусматривается установление торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены.

А также в законопроекте к обычному курению приравнивают и использование электронных сигарет. Сейчас такие нормы в нашем законодательстве отсутствуют и люди, которые курят электронные сигареты в общественных местах, смело заявляют, что курением это и вовсе не считается. В новом документе сказано, что курение табачных изделий будет включать в себя не только сгорание табака, но и нагревание, и тление.

К тому же, в законопроекте есть норма, призванная обязать импортеров и производителей электронных сигарет и заправочных контейнеров к ним информировать центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения, о каких-либо изделиях, которые они планируют ввести в оборот на территории Украины. Такие уведомления нужно будет подавать в электронной форме за шесть месяцев до запланированного введения в оборот. В случае нарушения требований этого закона предусмотрен штраф от 5 до 50 тыс. грн.

Помимо этого, сайт "Сегодня" рассказывал о том, что значительная часть рынка спиртных напитков и сигарет в Украине переехала в тень. По словам министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, до 50% алкоголя и 10% сигарет находятся в тени.

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