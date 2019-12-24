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Борьба с рейдерством: Кабмин упростил процедуру рассмотрения жалоб

24 декабря, 16:35

Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнес

/ Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Государство будет реагировать на случаи рейдерства по жалобам граждан и бизнеса в течение 24 часов. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство утвердило порядок рассмотрения жалоб от людей и бизнеса. Мы упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов", – написал он.

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Ранее Кабинет министров открыл Офис противодействия рейдерству.

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По словам премьера, на сегодня прекратилось системное рейдерство.

"За три месяца из 1404 жалоб рассмотрено и принято решение по 1064 из них, а 368 регистраторам с запятнанной репутацией заблокирован доступ к реестрам", - добавил премьер.

Ранее сообщалось, что правительство планирует запустить электронные доверенности, которые должны снизить уровень рейдерства.

Напомним, президент ВладимирЗеленский сделал жесткое заявление о борьбе с рейдерством в сфере регистрации. Президент призвал до момента наведения порядка отключить всех регистраторов, которые создают риски рейдерства:

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рейдерство рейдеры Кабинет министров Алексей Гончарук

Источник: Сегодня

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