"Борьба за каждую запятую": Украина и Россия еще не подписали газовый контракт

Фото: "Укртрансгаз"

Переговоры России и Украины о транзите газа начались в австрийской столице Вене в четверг, 26 декабря, продолжились в пятницу и шли все выходные. В субботу поздно вечером глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет – "борьба идет за каждую запятую".

Вечером в воскресенье российский "Газпром" заявил о прибытии в Вену на место встречи партнеров руководства компаний, ответственных за подписание подготовленных документов: "Все уполномоченные руководители со стороны "Газпрома" и украинских компаний и министерств находятся в Вене для окончательного согласования пакета документов в соответствии с протоколом от 20 декабря".

Министр юстиции Денис Малюська, уполномоченный подписать мировое соглашение с "Газпромом" по штрафу Антимонопольного комитета (АМКУ), опубликовал фотографию, которая свидетельствовала о начале подписания документов в рамках минского газового протокола.

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В ночь на понедельник эти новости продолжения не получили, развитие событий ожидается днем 30 декабря.

Как известно, срок действия нынешнего контракта на транзит газа истекает 31 декабря. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что транзит газа без контракта невозможен. Потому стороны должны подписать все документы до 1 января, чтобы избежать прекращения транзита российского газа через Украину.

При этом ранее "Нафтогаз Украины" и "Газпром" подписали протокол о намерении заключить пятилетний контракт на транзит газа. Суть компромисса заключается в том, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража – живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. При этом Украина не отказалась от иска против России в вопросе потерянного из-за аннексии Крыма имущества "Нафтогаза".

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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