Борис Колесников: Для возрождения украинской экономики нужно закончить войну, а не выпрашивать кредиты у МВФ

Сегодня, 10:18

Прекращение конфликта на Донбассе на 25% сократит затраты бюджета, отметил политик

Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua
Борис Колесников. Фото: opposition.org.ua

Для восстановления украинской экономики нужно закончить войну, а не выпрашивать очередной кредит Международного валютного фонда. Об этом премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников заявил в эфире телеканала "Украина" во вторник, 27 февраля.

"МВФ – это кредитная организация. Вопрос кредитора в том, как вы отдадите занятые деньги. Т.е. они говорят – или снизьте затраты, или увеличьте доходы, а лучше сделайте и то, и другое и вам вообще не нужны будут международные финансовые организации. Сегодня нужно закончить войну – это на 25% сократит затраты бюджета, а вернувшиеся территории дадут дополнительный валовый продукт. И тогда Украина будет самостоятельной и самодостаточной", – отметил он.

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Говоря о кандидатурах на пост главы НБУ, Борис Колесников отметил, что здесь главное не персоналии, а то, как работает система власти в целом.

"Какая разница, кто был главой НБУ и кто будет? Сегодня гражданин Украины не может взять ипотеку под 5% годовых. Промышленность, сельское хозяйство также не могут взять кредит под 5% годовых. Вот это и есть результат. А кто исполнитель – не имеет никакого значения. Это зависит не только от главы Нацбанка, а от всей системы власти – Администрации президента, Кабинета министров и парламента", – акцентировал политик.

"Нужно возродить национальную экономику, с помощью этого снизить инфляцию и дать доступные кредиты для развития страны и для каждой семьи, которая в этом нуждается. Вот это и будет результат", – подчеркнул Колесников.

По его словам, ошибка Запада в том, что в Украине они ставят на личности.

"Но если Запад хочет нам помочь, то нужно сменить систему. Другого пути нет. Неоспоримые конкурентные преимущества у Украины были – это геополитическое положение и высокий уровень образования населения. Также необходимо эффективное управление. Но Украина лишилась первого и не создала второго", – резюмировал Борис Колесников.

Как сообщалось, во время визита в Киев эксперты Международного валютного фонда (МВФ) встретились с председателем Верховной Рады Украины Андреем Парубием и обсудили законодательное обеспечение реформ в экономике Украины – в частности, старт приватизации государственных предприятий и борьбу с коррупцией.

Так, в МВФ указали, какой закон об Антикоррупционном суде должна принять Украина. Спикер парламента пообещал, что законопроект про Антикоррупционный суд будет включен в повестку дня этой сессии в конце февраля, и спрогнозировал его принятие до мая.
экономика, война, мвф, колесников

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Источник:

"Сегодня"

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