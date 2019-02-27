Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости

Чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы, говорит политик

Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua.

Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b4/7d3/5c76b47d3605a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b4/7d3/5c76b47d3605a.jpg 2019-02-27T18:03:00+02:00 Экономика Чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы, говорит политик

Весь добываемый в Украине газ необходимо пустить на нужды населения. Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область.

По его словам, нынешняя стоимость газа для населения не была сформирована по рыночному методу.

"Если бы она действительно была установлена по мировым меркам, то украинцы тратили бы на коммуналку не более 15% от своего дохода. А сегодня накоплены огромные долги, людям просто нечем платить. Это абсолютно бесполезная цена", – отметил оппозиционный политик.

Борис Колесников считает, что украинцы должны получать газ отечественной добычи по себестоимости. "Нет другого выхода, кроме того, чтобы 17 миллиардов газа государственной добычи направить на нужды населения по себестоимости. Да, в таком случае бюджет недополучит доходы, но люди смогут оплатить свои счета за газ", – отметил оппозиционер.

Борис Колесников также напомнил о существовании программы Мирового банка, в рамках которой все устаревшие жилищные фонды в течение 8-10 лет будут утеплены и в разы повысят свою энергоэффективность.

"А пока этого не произошло, придется снабжать государственным газом всех жителей нашей страны, как бы это не рыночно ни было, и какие бы нам советы ни давали", – подчеркнул оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы. "Чиновникам "Нафтогаза" выдают по 8 миллионов долларов премиальных, а за что? Что изменилось? 90% жителей нашей страны не являются средним классом и живут намного хуже среднего уровня. Соответственно, откуда у них возьмутся доходы?" – добавил он.

Борис Колесников считает бездумной нынешнюю тарифную политику государства. "Людей загоняют в долговые ямы, вызывают "социальные взрывы" – это абсолютно бездумная политика. Раньше бюджет покрывал цену на импортный газ, а сейчас это перевесили на людей и за это еще получили премиальные. Что такого сделал руководитель "Нафтогаза", что он нуждается в премии? 8 миллионов можно заплатить гениальному конструктору за разработку передового гаджета или технологии, но точно не за то, чтобы человек лез в карманы украинцев", – подчеркнул он.

Напомним, ранее народный депутат Александр Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" , образовавшиеся во многом из-за высокой цены на природный газ.

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