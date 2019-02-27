Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,98
30,65
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости

Сегодня, 18:03

Чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы, говорит политик

Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua
Борис Колесников / Фото: opposition.com.ua.
Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6b4/7d3/5c76b47d3605a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6b4/7d3/5c76b47d3605a.jpg Экономика Чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы, говорит политик

Весь добываемый в Украине газ необходимо пустить на нужды населения. Об этом заявил премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Донецкую область.

По его словам, нынешняя стоимость газа для населения не была сформирована по рыночному методу.

"Если бы она действительно была установлена по мировым меркам, то украинцы тратили бы на коммуналку не более 15% от своего дохода. А сегодня накоплены огромные долги, людям просто нечем платить. Это абсолютно бесполезная цена", – отметил оппозиционный политик.

Борис Колесников считает, что украинцы должны получать газ отечественной добычи по себестоимости. "Нет другого выхода, кроме того, чтобы 17 миллиардов газа государственной добычи направить на нужды населения по себестоимости. Да, в таком случае бюджет недополучит доходы, но люди смогут оплатить свои счета за газ", – отметил оппозиционер.

Борис Колесников также напомнил о существовании программы Мирового банка, в рамках которой все устаревшие жилищные фонды в течение 8-10 лет будут утеплены и в разы повысят свою энергоэффективность.

"А пока этого не произошло, придется снабжать государственным газом всех жителей нашей страны, как бы это не рыночно ни было, и какие бы нам советы ни давали", – подчеркнул оппозиционный премьер.

По словам Бориса Колесникова, чтобы снабжать украинским газом население, не нужно принимать новые законы. "Чиновникам "Нафтогаза" выдают по 8 миллионов долларов премиальных, а за что? Что изменилось? 90% жителей нашей страны не являются средним классом и живут намного хуже среднего уровня. Соответственно, откуда у них возьмутся доходы?" – добавил он.

Борис Колесников считает бездумной нынешнюю тарифную политику государства. "Людей загоняют в долговые ямы, вызывают "социальные взрывы" – это абсолютно бездумная политика. Раньше бюджет покрывал цену на импортный газ, а сейчас это перевесили на людей и за это еще получили премиальные. Что такого сделал руководитель "Нафтогаза", что он нуждается в премии? 8 миллионов можно заплатить гениальному конструктору за разработку передового гаджета или технологии, но точно не за то, чтобы человек лез в карманы украинцев", – подчеркнул он.

Напомним, ранее народный депутат Александр Вилкул рассказал, за чей счет нужно списать долги украинцев за "коммуналку" , образовавшиеся во многом из-за высокой цены на природный газ.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег газ, колесников, цена на газ

Вы сейчас просматриваете новость " Борис Колесников выступил за продажу населению газа госдобычи по себестоимости". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Борис Колесников: Малый бизнес в селе требует должной поддержки от государства

Вчера, 22:53

По словам политика, начинать надо с реформ

Украинские студенты-аграрии посетят международную выставку в Париже

13 февраля, 23:18

Фонд Бориса Колесникова – единственная благотворительная организация, которая поддерживает студентов технических специальностей

Борис Колесников: "Нужно добиться мира и восстановить экономику"

7 февраля, 08:00

Глава Оппозиционного правительства Украины оценил состояние экономики страны, рассказал о своем видении реинтеграции Донбасса, помощи селу, инвестициях деньгами "из-под подушки", путях Украины в ЕС и решении проблемы "евроблях"

Борис Колесников: Украина должна экспортировать не сырье, а готовую продукцию

30 января, 18:27

Оппозиционный премьер объяснил важность занятости своих специалистов

Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

MONATIK опубликовал редкое фото со своими сыновьями

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

7 продуктов для того, чтобы кожа сияла

5 причин, почему нужно перестать есть кашу на завтрак

Мост Путина решил "сбежать" из аннексированного Крыма

Внук Карбышева потребовал возбудить дело против Comedy Woman

Недетский скандал: НАБУ завело дело на Матиоса и Луценко
Загрузка...

400 метров по-украински: два наших пловца – на одном пьедестале в Бельгии

24 февраля, 22:25

Михаил Романчук завоевал золото, а его соотечественнику Сергею Фролову на этой же дистанции досталась бронза

Доллар ушел в пике: чего ждать от курса весной

Сегодня, 07:18

На снижение цены на валюту влияют посевная и выборы президента

От чего больше всего испытывают стресс украинцы: результаты исследования

Вчера, 06:54

Мужчины страдают от безработицы, а женщины — от несправедливости

Три трассы в Украине могут стать платными: "Укравтодор" назвал направления

25 февраля, 07:51

Из 10 вариантов платными могут быть три. Эксперты: народ заманят разными тарифами

В Украине хотят развивать социальное предпринимательство

25 февраля, 07:39

Что это за вид бизнеса и в чем выгода

Стали известны новые причины развода Ани Лорак

Ким Кардашьян показала жуткое фото с псориазом на лице

5 вариантов маникюра, который визуально удлинит твои ногти