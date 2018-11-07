Борис Колесников: За пять лет Украина может стать экспортером газа

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников во время рабочей поездки в Полтавскую область, в ходе которой он посетил Мачухскую установку подготовки газа "ДТЭК Нефтегаз", отметил, что Украина 50 лет назад добывала в три раза больше газа, чем сегодня – а именно 60 миллиардов кубометров, которые поставлялись во всю советскую систему газопроводов. Сегодня Украина добывает 20 миллиардов кубов.

"Если расти на 20% в год, то за 5 лет можно стать чистым экспортером газа, покрыв все свои внутренние потребности. Для достижения такого результата необходимы гарантии для инвесторов. Чем надежней будут гарантии у инвесторов, тем скорее Украина станет энергонезависимой. Нужно гарантировать права инвестора и создать условия для того, чтобы газодобытчики могли вкладывать в новые скважины. Необходим аукцион лицензий, и чем быстрее, тем лучше. Все инвесторы замерли в ожидании аукциона. Если власть называет себя проевропейской, то пусть открывает аукционы", - подчеркнул Борис Колесников.

По его словам, Украина занимает первое место в Европе по энергопотреблению и последнее – по ВВП на душу населения.

"Поэтому необходимо провести модернизацию жилищного фонда. Это позволит сэкономить от 50% до 65% энергозатрат. Все страны, которые входили в состав Советского Союза, давно уже это сделали. Если применить этот опыт, то наши люди будут платить в 2-2,5 раза меньше", – отметил оппозиционный премьер.

Он акцентировал: важно не то, сколько стоит газ, а то, чтобы плата за коммунальные услуги занимала в зарплатах украинцев не более 15%.

"Главное – рост доходов граждан Украины. Дело же не в том, сколько стоит газ, а в том, сколько процентов от вашей зарплаты занимает эта стоимость. В США и Великобритании на продукты население в среднем тратит 10-12%, на коммунальную сферу – 15%. Остальное остается на жизнь. Тогда люди будут спокойны, довольны и оставят массу средств на образование, обучение своих детей и создание успешного будущего для каждой украинской семьи. Выход только в росте производительности вместе с ростом зарплат", – резюмировал Борис Колесников.

Напомним, с 1 ноября в Украине повысились цены на газ для населения. Такое требование предусмотрено постановлением Кабинета министров от 19 октября 2018 года № 867. Конечная цена газа для населения составляет 8548,92 грн за тысячу кубометров. В этот тариф уже включена стоимость доставки газа и его распределения, а также НДС. Газ для предприятий ТКЭ будет стоить 8361,85 грн, проинформировали в "Нафтогазе". Тарифы останутся такими до конца нынешнего отопсезона, то есть до весны 2019 года.

До повышения тарифа украинцы, которые пользуются газом только для приготовления пищи, в среднем платили за него по 414 гривен в месяц, но теперь будут отдавать в среднем по 510 гривен. Сильнее рост цены ударит по бюджету тех, кто отапливает газом дома – обогрев 90 м2 будет стоить почти 3500 гривен вместо 2800 гривен.

Кроме газа, в Украине подорожают услуги централизованной подачи тепла и горячей воды – в среднем на 16%. Точная стоимость будет зависеть от поставщика.