"Борисполь" обвинили в нарушении антимонопольного законодательства: подробности

Фото: Божена Икалюк/Facebook

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) обязал Мининфраструктуры устранить дискриминационные условия, которые касаются ставок за услуги по аэронавигационному обслуживанию аэропорта "Борисполь", к которому курсирует экспресс с железнодорожного вокзала столицы. Об этом сообщила пресс-службу АМКУ.

"Авиакомпании не будут заинтересованы в осуществлении авиаперевозок в другие международные аэропорты Украины, кроме аэропорта "Борисполь". В частности, это касается аэропорта Киев (Жуляны), который находится в пределах одного с аэропортом "Борисполь" Киевского авиационного узла", – рассказали в антимонопольном ведомстве.

Напомним, приказ Мининфраструктуры установил единичную ставку платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию на подходе и в районе аэродрома в размере 210 евро для международного аэропорта "Борисполь" и в размере 411 евро для всех остальных аэропортов страны.

В действиях Мининфраструктуры в отношении "Борисполя" АМКУ видит признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции.

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АМКУ считает, что такое установление увеличивает стоимость рейсов для остальных аэропортов, кроме "Борисполя".

Также АМКУ считает, что это решение снижает количество авиарейсов в другие аэропорты Украины, кроме аэропорта "Борисполь", у которого число авиарейсов вырастет.

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Поэтому АМКУ обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ от 04.06.2019 № 415, устранив дискриминационные условия по предоставлению отдельным субъектам хозяйствования льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение по отношению к конкурентам.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в киевском аэропорту застряли более 300 пассажиров:



А в октябре из аэропорта "Борисполь" в лечебное учреждение был доставлен один человек, на месте проводится медицинский осмотр почти 50 человек.

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