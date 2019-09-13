Бородянский: Госфинансирование кино станет более прозрачным, ведь это привилегия

Фото: Владимир Бородянский / Facebook

Министерство культуры, молодежи и спорта планирует изменить принципы государственного финансирования киноиндустрии и ввести рейтингование продюсеров. Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сообщает "Укринформ".

"Мы будем менять со временем принципы прозрачности финансирования кино, мы будем вводить рейтингование продюсеров. Потому что, по моему глубокому убеждению, государственное финансирование – это привилегия... Мы будем вводить инструменты, механизмы прозрачности", - отметил Бородянский.

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По его словам, такое решение вызвано в частности тем, что в результате питчинга, проведенного Государственным агентством по вопросам кино, был втрое превышен годовой лимит финансирования отрасли.

"У меня сегодня была встреча с (руководством. – Ред.) Госкино и советом по Госкино (Совет по государственной поддержке кинематографии. – Ред.)... и в августе был проведен питчинг (презентация кинопроекта с целью нахождения инвесторов. – Ред.), где было принято решение относительно финансирования фильмов-победителей на 1,7 млрд грн. Это втрое превышает текущий бюджет Госкино. То есть была определенная государственная поддержка фильмов на три года вперед. Причем, на наш юридический взгляд, совет по Госкино вышел за пределы своих полномочий, потому что максимальная сумма, которой они могут оперировать, – 500 млн грн в год. Вторая часть проблемы, это средства только на игровое кино, и копродукцию. То есть анимация, документальное кино, сериалы... уже не имеют источников финансирования", – пояснил министр.

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