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Борщ дешевеет: в Украине обвалились цены на "зимние" овощи

Сегодня, 15:58

Рынок оказался не готов к изменению ситуации, считают аналитики

Фото: Данил Павлов, Сегодня
Борщ дешевеет: в Украине обвалились цены на "зимние" овощи //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f27/a53/5c3f27a5367af.jpg Экономика Рынок оказался не готов к изменению ситуации, считают аналитики

С середины февраля в Украине начали дешеветь овощи "борщевого набора". Теперь, в начале марта, цены на большинство этих овощей опустились ниже уровня прошлого года. Как отмечают аналитики "Инфо-Шувар", на рынке сложилась неожиданная для большинства продавцов ситуация.

"Как минимум три из пяти овощных позиций украинского "борща", по состоянию на 1 марта, предлагаемых на рынке дешевле, чем в начале весны 2018 года. Речь, прежде всего, идет о картофеле, моркови и свекле", – отметили эксперты.

Цены на морковь на оптовых рынках просели на 6%, достигнув уровня 5-10 грн/кг. Год назад морковь стоила 8-9 грн/кг. Цены на свеклу составляют 4-9,5 грн/кг, а это на 15% дешевле, чем год назад. Картофель за последнюю неделю февраля подешевел почти на 20%. Его стоимость составляет 3-6 грн/кг, а это уже на 20% дешевле, чем в начале марта 2018 года.

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Дороже прошлого года остаются только лук и капуста. Так, капуста оптом предлагается по 11,5-13 грн/кг, это почти в 2 раза больше по сравнению с начала марта 2018 года. При этом стоимость лука тоже постепенно снижается под давлением увеличения объемов импорта. Лук в опте продают по 10-12,5 грн/кг, то есть в 2,5 раза дороже, чем год назад, но предложение лука на рынке продолжает расти.

"Большая часть сезона "борщевого набора" урожая 2018 года уже позади, осталось примерно 14-15 недель. Но уже в феврале мы заметили, что ситуация на рынке развивается по сценарию, который отличается от сценария предыдущего года. Если в конце зимы-2018 большинство овощных позиций "борща" только начали дорожать, в этом сезоне цены на них, наоборот, начали снижаться. С середины февраля существенное проседание цены было зафиксировано по картофелю, свекле, моркови и луку, при этом, в последнюю неделю зимы картофель и корнеплоды уже стоили дешевле, чем год назад. Исключением остается только капуста, несмотря на рекордно высокие цены, она продолжает дорожать. Цены на лук после существенного падения во второй половине февраля продолжают понемногу проседать", - отмечает аналитик Татьяна Гетьман.

Напомним, на днях журналисты отправились на рынок и выяснили, насколько подорожали основные продукты за месяц:

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Тег цены, борщ, овощи, картофель, капуста, свекла, лук, морковь, картошка, борщевой набор, цены на продукты

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