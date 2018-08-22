Борщ стал дешевле: овощи резко упали в цене

Сегодня, 13:57

В сезон сбора урожая "борщевой набор" стал доступнее


Варить борщ становится дешевле – цены на овощи для главного блюда украинцев поползли вниз.

Так, картофель подешевел на треть – сегодня за килограмм просят в среднем 5,5 грн. Половину стоимости потеряла морковь, цена на этот корнеплод упала до 10 грн/кг. Более доступными стали также свекла и белокочанная капуста. Они стоят 6,25 грн и 5 грн соответственно.

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Впрочем, в целом овощи в Польше оказались дешевле, чем в Украине. Особенно это касается зелени - в Украине она продается вдвое дороже, чем в соседней стране. 

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Много платят украинцы и за мясо. И если курятина пока стабильно держится в цене, все остальные виды мяса только дорожают. Например, цена на свинину повысилась на 10%, а на говядину – на 16% с начала года. Директор ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко говорит: курятины сейчас избыток, поэтому ее стоимость не поднимают. 

Более подробно о том, как менялись цены на продукты, читайте в материале сайта "Сегодня": Цены на продукты приостановили рост: чего украинцам ждать к осени.
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Источник:

"Сегодня"

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