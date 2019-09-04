Борщ в Украине стал дороже: эксперт изучил цены

Алексей Дорошенко сравнил цены июля 2019 года и аналогичного месяца прошлого года

/ Фото: Pixabay

Постный борщ в Украине с июля 2018 года по июль 2019-го подорожал на 22% – до 24,6 грн, а мясной – на 9%, до 108,1 грн.

Об этом написал глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко на своей странице в Facebook, ранее озвучив стоимость хлебной корзины.

"Мы взяли самый простой рецепт борща: свинина – 600 г, картофель и свекла – по 500 г, капуста – 300 г, морковь и лук – по 200 г, вода – 3 л, лавровый лист, соль, черный перец – по вкусу, сметана 15% – 200 г, головка чеснока – 50 г. А постный борщ мы готовили и считали по такому же рецепту, но без мяса и сметаны", – сообщил он.

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Эксперт указал, во сколько продукты обходились в июле прошлого и этого годов, сославшись на средние цены по Украине:

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свинина (600 г): 68,6 грн и 71,8 грн соответственно (+5%);

картофель (500 г): 4 грн и 7,6 грн (+90%);

свекла (500 г): 5,2 грн и 5,7 грн (+10%);

капуста (300 г): 2,4 грн и 2,7 грн (+12%);

морковь (200 г): 5,2 грн и 3,3 грн (-36%);

лук (200 г): 1,4 грн и 2,4 грн (+71%);

сметана (200 г): 10,4 грн и 11,7 грн (+12%);

чеснок (50 г): 1,9 грн и 2,9 грн (+53%).

Новости "Сегодня" писали, что по итогам 2018 года овощной набор для борща в Украине подорожал почти вдвое – с 28,9 грн до 56,6 грн.

Мы сообщали, что Украине грозит дефицит яблок и картошки. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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