"Борщевой набор" в Украине может подешеветь в 15 раз: названо условие
Эксперты объяснили, почему овощи в этом сезоне подскочили в цене и почему в следующем году они могут подешеветь
Если в будущий сельскохозяйственный сезон не случатся погодные аномалии, цены на овощи из так называемого "борщевого набора" уже через год могут значительно снизиться – вплоть до 10-15 раз.
К такому заключению пришли эксперты информационно-аналитической платформы EastFruit, объясняя стремительный рост цен на овощи (в частности, лук, картофель, морковь и свеклу) в этом сезоне низким урожаем, которые были вызваны погодными условиями.
"Засуха и аномальная жара летом привели к снижению урожайности и ухудшению качества лука в южных регионах страны, где выращивается львиная доля этих овощей. Те же условия в центральных и северных регионах существенно усугубили ситуацию по корнеплодам и клубнеплодам, а также по капусте, урожайность которых резко упала. Качество продукции также было низким, что повысило потери при хранении овощей и картофеля даже в современных овощехранилищах. По картофелю ситуация была еще хуже – там оптовая цены долгое время была ниже себестоимости производства", – говорится на сайте платформы.
Другим фактором подорожания "борщевого набора" стал выход многих украинских овощеводов из бизнеса или резкое сокращение ими площадей под овощи.
"Причина была проста – овощеводство Украины потеряло доступ на два главных и наиболее дефицитных рынка сбыта традиционных овощей: Крым и Донбасс. Именно там этих товаров выращивалось мало, цены были высокими, и потребителей было много", – объяснили в EastFruit.
На этом фоне в EastFruit прогнозируют увеличение площадей под овощами, чтобы приведет к перепроизводству и снижению цен уже в следующем году.
Стоит отметить, что в странах ЕС, которые обычно помогали Украине покрыть дефицит овощей, также наблюдается их недостаток. В связи с этим импортеры впервые начали закупать овощи (прежде всего лук) в странах Центральной Азии, но дороговизна логистики сказалась на цене для потребителя.
Напомним, что эксперты пришли к заключению, что настолько высоких цен на старую капусту, как в Украине сейчас, еще не было никогда.
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