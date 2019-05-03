Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,56
29,78
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

"Борщевой набор" в Украине может подешеветь в 15 раз: названо условие

3 мая, 18:15

Эксперты объяснили, почему овощи в этом сезоне подскочили в цене и почему в следующем году они могут подешеветь

Фото: Flickr

Если в будущий сельскохозяйственный сезон не случатся погодные аномалии, цены на овощи из так называемого "борщевого набора" уже через год могут значительно снизиться – вплоть до 10-15 раз.

К такому заключению пришли эксперты информационно-аналитической платформы EastFruit, объясняя стремительный рост цен на овощи (в частности, лук, картофель, морковь и свеклу) в этом сезоне низким урожаем, которые были вызваны погодными условиями.

Читайте также

"Засуха и аномальная жара летом привели к снижению урожайности и ухудшению качества лука в южных регионах страны, где выращивается львиная доля этих овощей. Те же условия в центральных и северных регионах существенно усугубили ситуацию по корнеплодам и клубнеплодам, а также по капусте, урожайность которых резко упала. Качество продукции также было низким, что повысило потери при хранении овощей и картофеля даже в современных овощехранилищах. По картофелю ситуация была еще хуже – там оптовая цены долгое время была ниже себестоимости производства", – говорится на сайте платформы.

Другим фактором подорожания "борщевого набора" стал выход многих украинских овощеводов из бизнеса или резкое сокращение ими площадей под овощи.

"Причина была проста – овощеводство Украины потеряло доступ на два главных и наиболее дефицитных рынка сбыта традиционных овощей: Крым и Донбасс. Именно там этих товаров выращивалось мало, цены были высокими, и потребителей было много", – объяснили в EastFruit.

На этом фоне в EastFruit прогнозируют увеличение площадей под овощами, чтобы приведет к перепроизводству и снижению цен уже в следующем году.

Стоит отметить, что в странах ЕС, которые обычно помогали Украине покрыть дефицит овощей, также наблюдается их недостаток. В связи с этим импортеры впервые начали закупать овощи (прежде всего лук) в странах Центральной Азии, но дороговизна логистики сказалась на цене для потребителя.

Напомним, что эксперты пришли к заключению, что настолько высоких цен на старую капусту, как в Украине сейчас, еще не было никогда.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег сельское хозяйство, продукты, урожай, овощи, борщевой набор, цены на продукты, цены на овощи

Вы сейчас просматриваете новость " "Борщевой набор" в Украине может подешеветь в 15 раз: названо условие". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Золотые" овощи: борщ в Украине заметно подорожал

19 февраля, 14:01

Эксперт подсчитал стоимость кастрюли украинского национального блюда

В Украине взлетели цены на овощи для борща

16 января, 14:48

Эксперт озвучил прогноз по стоимости овощной корзины в 2019 году

Овощи в тренде: подорожание "борщевого набора" взвинтило спрос на семена

31 января, 12:28

В погоне за прибылью многие аграрии решили переориентировать производство, но эксперты предупреждают о "подводных камнях"

Индекс борща: в Украине взлетели цены на традиционные продукты

3 июля 2018, 13:25

Стало известно, сколько теперь стоит четырехлитровая кастрюля борща

Индекс борща: во сколько обойдется кастрюля главного украинского блюда

1 декабря 2018, 08:12

Овощи дорожают не только в Украине, но и в странах Западной Европы

В Украине появились молодые овощи "борщевого набора", но цены "кусаются"

5 июня 2018, 15:09

За год подешевели только лук и капуста

Сын Порошенко рассказал, где и как служил на востоке Украины

Польза ходьбы: Сколько надо ходить шагов в день?

6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней

Какие привычки ускоряют старость

Проклятие Шурика: актеры, ставшие заложниками одной роли

Израильский концерн показал видео испытаний "убийцы С-300"

Как привязанность к матери влияет на развитие детей

Следующий шаг. Когда состоится инаугурация нового президента

Нардеп потроллил пропагандистку Скабееву в кулуарах ПАСЕ. Видео

Сделка завершена: "Динамо" вернулось под контроль банкиров

Прекрасные советские актрисы, чья жизнь пошла под откос

10 забытых звездных пар из 90-х. Какими же хорошенькими они были

Обновленные платежки и "доступ в квартиру": новый закон о ЖКУ введен в действие

Сегодня, 07:51

С мая плату за жилищно-коммунальные услуги будут начислять по-новому, а с июня разрешат отказываться от ненужных услуг

Украинцам грозят вулканы: из Антарктиды вернулась 23-я научная экспедиция

Вчера, 07:18

Полярники рассказали о стремительно тающих ледниках и женщинах в экспедиции

Игорь Кононенко: "Работаем над ошибками и перезагрузкой партии"

Вчера, 07:00

Подводим итоги избирательной кампании Петра Порошенко с одним из его ключевых соратников. Первый зампред фракции БПП — об ошибках, главных достижениях и политическом будущем президента Украины

Пеня за коммуналку, штрафы для евроблях и субсидии по-новому: чего ждать украинцам в мае

1 мая, 07:51

С мая на долги по коммунальным платежам будут начислять пеню

Жена Гризманна естественно красива. Она - не такая как все

Что ждет Украину: семь первых обещаний Зеленского

Присоединение Беларуси к РФ: Лукашенко расставил точки над «і»