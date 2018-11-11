Браконьеры с начала года нанесли рыбному хозяйству ущерб на 24 миллиона

Профильное агентство выявило за десять месяцев более 36 тысяч нарушений

Рыбоохранными патрулями и органами рыбоохраны в период с января по октябрь 2018 года было проведено 21,9 тыс. рыбоохранных рейдов, в результате которых было выявлено 36,4 тыс. нарушений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

При этом 31,9% нарушений являются грубыми.

В рамках проводимой рыбоохранной деятельности было изъято 118 тонн водных биоресурсов, более 43 тысяч запрещенных орудий лова. Также было задержано 901 транспортное средство. За этот период составлено и направлено в суды 14 806 дел для привлечения нарушителей к административной ответственности. Еще 320 дел направлено судами для открытия уголовных производств.

"Сумма ущерба, нанесенного рыбному хозяйству с начала 2018 года, составила 24,3 млн гривен", – отмечено в сообщении.

Наибольший ущерб рыбной отрасли нанесли нарушители в апреле-июне 2018 – во время нерестового запрета. В этот период было разоблачено 11 тыс. Правонарушений и изъято 33 тонны водных биоресурсов. Ущерб составил 6,2 млн грн.

Напомним, что не так давно патруль отобрал у браконьеров в Киевской области более 100 кг рыбы.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве 89-летняя бывшая спортсменка-пловчиха незаконно ловила рыбу. Бабушка сама ставила и снимала тяжелые рыболовные сети.

Кроме того, 18 октября на берегу Днепра в Киеве молодой рыбак пытался глушить рыбу и бросил в воду взрывное устройство. В результате взрыва мужчине оторвало пальцы.