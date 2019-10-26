Брендовые вещи за опрос: у аферистов в Украине появилась новая схема

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Мошенники в Украине постоянно совершенствуют схемы. Пока одни продают фальшивые доллары, другие предлагают получить даром брендовую вещь стоимостью шесть тысяч гривен. Для этого якобы необходимо лишь пройти опрос на сайте. Такие заманчивые предложения можно встретить в интернете. За участие в нехитром опросе предлагают безумное вознаграждение.

На такие якобы акционные условия попалась Диана Ушкало. Через четверть часа потраченного времени ей обещали дорогой шарф из новой коллекции всемирно известного бренда.

"Единственное, что нужно было сделать – это в конце оплатить доставку. Когда пришла посылка, оказалось что там брендовыми вещами даже не пахнет, а пахнет секондом" – рассказывает Диана.

Четыреста гривен девушка отдала за вещь, которая в стоках или секонд-хендах на вес обошлась бы в копейку.

Жертвами подобных махинаций преимущественно становятся подростки. За последние несколько месяцев только в столице более 30 киевлян пытались получить дармовые брендовые вещи. И всех их обманули.

Дизайнер Татьяна Рыжикова много лет работает в индустрии моды. Говорит, ни один из настоящих элитных брендов никогда не раздает вещи даром, тем более – и из новых коллекций. И стоков обычно сторонятся.

"Люксовые бренды не дарят бесплатно свои вещи. После того, как какая-то партия не была реализована, эта продукция либо уничтожается, либо направляется на переработку", – объясняет Татьяна.

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Ведь в мировых домах моды прежде всего заботятся об эксклюзивности своих изделий. А всевозможные скидки только отпугивают богатых клиентов, потому что превращают брендовую вещь в общепринятую. Впрочем, мошенники выдают себя за модельеров только для того, чтобы выманить личные данные. Мол, для участия в акции.

Максим Луночкин, совладелец общественной организации "Лаборатория цифровой безопасности" рассказывает:

"Я бы рекомендовал проверять на сайте брендов, или каких производителей, действительно ли какая-то акция происходит сейчас".

Если на официальном сайте объявленного бренда нет и намека на обещанные сказочные условия, будьте уверены, что стали мишенью аферистов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как мошенники в Украине берут кредиты на чужое имя.

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