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"Слишком много сценариев": эксперты рассказали, как Brexit отразится на Украине

Сегодня, 08:54

Лондон может стать ключевым партнером Киева, считают специалисты

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes.

В контексте очередного переноса Brexit возникают беспокойства о том, каким будет тон взаимоотношений между Украиной и Британией, рассказали "Сегодня" специалисты.

Однако как отметила директор Института экономических исследований Вероника Мовчан, пока влияние Brexit на украинскую экономику остается незначительным. В будущем британские инвесторы в Украине могут стать менее активными, но давать четкие прогнозы тяжело, поскольку все еще существует слишком много сценариев, считает эксперт.

В любом случае Киеву стоит сконцентрироваться на сохранении партнерских отношений с Лондоном, подчеркнул директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

"Британия – одна из крупнейших экономик. Кроме того, геополитически Британия всегда поддерживала Украину. В том числе, когда шли разговоры о вступлении Украины в ВТО… Кроме того, британская экономика связана с другими англосаксонскими странами – США, Канадой, поэтому, безусловно, Британия может стать тем мостом, той основой поддержки Украины как экономически, так и политически", – убежден он. 

Мовчан добавила: уже есть основания полагать, что торговые отношения между Киевом и Лондоном сохранятся. Под вопросом остаются сроки.

"В самом худшем случае мы возвращаемся в режим в рамках ВТО. Но в принципе Великобритания планировала подписать соглашения о свободной торговле со всеми странами, с которыми она их сейчас имеет в рамках ЕС, поэтому в принципе это будет, просто вопрос как быстро", – отметила она.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что продление отсрочки для завершения процедур Brexit является оптимальным решением.

Напомним, 10 апреля лидеры стран ЕС провели саммит, на котором рассмотрели вопрос о переносе крайнего срока выхода Великобритании из ЕС. Британская сторона попросила перенести Brexit на 30 июня 2019 года. Однако страны ЕС выступили за то, чтобы перенести Brexit на еще больший срок – до 31 октября.

Впрочем, глава британского правительства Тереза Мэй пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы Соединенное Королевство вышло из состава Европейского Союза до 30 июня, о чем она раньше просила у Брюсселя.


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Тег ЕС, выход, Британия, Украина, отсрочка, внешняя торговля, Европейский Союз, Соглашение об ассоциации с ЕС, Brexit

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АВТОР:

Евгения Давыденко

Источник:

Сегодня

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