Brexit поможет Украине: эксперт рассказал о последствиях

/ Фото: AFP

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Выход Великобритании из ЕС обернется для страны многомиллиардными потерями. Пострадает от Brexit и Евросоюз – его ждут в том числе миграционные проблемы. Что же касается Украины, то наше положение в этой ситуации скорее выигрышное, считает аналитик "Центра биржевых технологий" Максим Орищак.

Как объяснил специалист в комментарии сайту "Сегодня", для Великобритании в составе ЕС Украина является рынком сбыта продукции и услуг. А вот выход этой страны из сообщества может подарить нашей стране новые возможности.

"Теперь и для Украины есть шанс рассматривать Англию как рынок сбыта продукции. Для бизнес-среды в Украине активность увеличится. Так, для тех, кто готов сотрудничать с Великобританией, есть возможность заключать новые долгосрочные отношения "с чистого листа". Вспомните, еще два года назад были прогнозы, что благодаря Brexit у украинских товаропроизводителей может появиться уникальный шанс зайти на британский рынок со своей аграрной продукцией. Продавать можно не только зерновые и масличные товары, но и товары с высокой добавленной стоимостью, потеснив европейских партнеров с британского рынка более конкурентоспособным ценам при достойном качестве украинской продукции", – объяснил аналитик.

По его прогнозам, усиление деловой активности будет актуально с 2021 года, ведь пока Великобритания и ЕС будут договариваться о сотрудничестве, для Украины будет действовать переходный период, и Лондон продолжит выполнять торговое законодательство Евросоюза.

Как известно, 31 января Великобритания официально вышла из Евросоюза, членом которого была с 1973 года. Brexit в Лондоне отмечали массовыми гуляньями, на которых даже сожгли флаг ЕС. Хотя на самом деле особых поводов для радости у британцев нету: эксперты прогнозируют, что выход из ЕС чреват для страны колоссальными потерями.

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