Будет ли проводиться ВНО: в Раде хотят принять законопроект Зеленского

Парламентский комитет по вопросам образования, науки и инноваций согласовал законопроект президента Украины Владимира Зеленского о сдаче внешнего независимого тестирования (ВНО) в 2020 году по собственному желанию. Об этом в эфире "Радио НВ" рассказал Сергей Бабак, народный депутат, глава Комитета по вопросам образования и науки.

По его словам, в Министерстве образования и науки поддержали эту позицию. На такие меры согласились, чтобы избежать рисков, связанных с пандемией.

"Понимая риски для здоровья детей, понимая, что сейчас на ВНО записалось 380 тысяч детей. Статистически 25-35% не будут после этого вступать в учреждения высшего образования. В связи с этим президент предложил такую возможность, чтобы государственная итоговая аттестация была произведена не в той форме, которая есть сейчас, а просто выставлены годовые оценки", – отметил Бабак.

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По его словам, до конца июня ученики получат аттестаты и приложения к ним, в которых напротив графы ГИА будет стоять пометка "освобожден".

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что правительство решило, что пока оснований для отмены внешнего независимого тестирования нет. В Кабмине сказали, что будут мониторить показатели, при которых будет переноситься ВНО. Это более 60 активных больных на 10 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели, то есть где количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

А 17 июня Кабинет министров принял решение о продлении карантина до 31 июля.

О том, какие варианты проведения ВНО-2020 рассматривает власть, смотрите в сюжете:

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