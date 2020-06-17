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Будет ли в Украине ВНО: Шмыгаль дал четкий ответ

17 июня, 16:40

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В правительстве разработают план для проведения независимого оценивания выпускников

Правительство решило, что пока оснований для отмены внешнего независимого тестирования (ВНО) нет. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина в среду, 17 июня.

"ВНО состоится по определенному плану, зрада отменяется, никакого возвращения коррупции в вузы путем отмены ВНО не будет", – заявил он.

Средства за отмену пробного ВНО будут возвращены. Правительство на сегодняшнем заседании утвердило порядок их начисления. Возврат средств в ближайшее время будет осуществляться через отделения ПриватБанка.

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Участники пробного ВНО получат сообщение от банка о зачислении средств, если они имеют банковскую карточку, или о том, что карта со средствами ждет их в ближайшем отделении ПриватБанка.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что президент Владимир Зеленский в целях борьбы с распространением коронавируса в Украине предложил Верховной Раде отменить в 2019/2020 учебном году обязательное проведение государственной итоговой аттестации.

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Напомним, власти будут мониторить показатели, при которых будет переноситься ВНО. Это более 60 активных больных на 10 тысяч населения в среднем по Украине и более 50% областей, где превышаются три общенациональные показатели, то есть где количество больных превышает 12 на 100 тысяч населения, более 50% загруженных больными коек в опорных больницах и охват тестированием меньше чем 12 человек на 100 тысяч населения.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о продлении карантина до 31 июля.

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О том, какие варианты проведения ВНО-2020 рассматривает власть, смотрите в сюжете:

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правительство ВНО Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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