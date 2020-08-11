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Будет сильное падение: прогнозы для украинской экономики ухудшились

11 августа, 12:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины, роста которого ждут уже в 2021 году, в 2020 году упадет на 6%. Такие данные содержатся в обновленном консенсус-прогнозе, который опубликовало Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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"По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать более глубокое падение, чем мировая экономика, которое составит 6% в 2020 году (в предыдущем консенсус-прогнозе – 4,2%). Характер восстановления будет зависеть от уже существующих карантинных мероприятий в Украине, а также усиленных в условиях "адаптивного карантина", что окажет негативное влияние на экономику страны, в результате чего восстановление будет медленным", - говорится в обзоре.

Опрошенные ведомством экономисты считают, что все элементы спроса будут иметь отрицательную динамику. Наибольшим будет падение инвестиций – до 20,3% (было 14,8% в предыдущем прогнозе). Дефицит бюджета, согласно расчетам, составит 5,6% ВВП. Кроме того, специалисты ухудшили прогноз роста безработицы с 9,4% до 9,6% в 2020 году

А вот прогноз инфляции, наоборот, улучшился до 5,8% декабрь к декабрю 2019 года против 7% в предыдущем опросе.

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"Инфляционные процессы в текущем году будут более сдержанными", – отмечается в документе.

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Также ожидается, что реальная среднемесячная зарплата в 2020 году вырастет на 1,6% (ранее ожидалось ее сокращение на 13,9%), а в 2021 году — на 3,8% (предыдущий прогноз — на 3,2%).

Также эксперты видят высокую вероятность того, что во втором полугодии 2020 года начнется вторая волна пандемии коронавируса. Специалисты уверены, что коронавирусный кризис "изменит характер будущего развития как мировой экономики, так и экономики Украины".

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Улучшения ситуации эксперты ждут уже в 2021 году.

"Все прогнозные показатели, предоставленные участниками опроса, не являются официальными прогнозами учреждений, а являются только экспертными оценками специалистов", - добавили в Минэкономики.

Напомним, в правительстве ранее не исключали, что падение украинской экономики в 2020 году может достичь 4-8%. Подробнее о том, как премьер-министр оценивает ситуацию в Украине, смотрите в сюжете:

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экономика прогноз падение ВВП Минэкономики экономисты дефицит бюджета прогноз инфляции

Источник: Сегодня

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