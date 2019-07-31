Ветрогенератор. Каждый способен выдавать 3,8 МВт тока. Фото: ДТЭК ВИЭ

Будущее страны за энергией ветра: как продвигается стройка Орловской ВЭС Александр Панченко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%D0%AD%D0%A1.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%92%D0%AD%D0%A1.jpg 2019-07-31T11:48:00+03:00 Экономика В Украине строят еще одну ветроэлектростанцию на побережье Азовского моря

Украина укрепляет позиции страны, которая развивает зеленую и экологически чистую энергетику — к ней, прежде всего, относятся солнечные и ветряные электростанции (СЭС и ВЭС). Вскоре в строй встанут еще две ветростанции крупнейшего энергохолдинга ДТЭК — Приморская (II очередь) и Орловская. Мощность первой — 200 МВт, полностью готова первая очередь на 100 МВт (работает 26 ветротурбин), и завершается строительство второй очереди (тоже состоит из 26 ветряков). Стройка Орловской ветряной электростанции мощностью 100 МВт в самом разгаре. "Сегодня" выяснили, как обстоят дела на ее стройплощадке, раскинувшейся на площади более 2000 га на побережье Азовского моря.

Стройка

По первому взгляду не скажешь, но ветроэнергетика требует больших трудозатрат и подготовительных работ, прежде чем на полях появляются огромные ветряные мельницы. Как рассказал нам сайт-менеджер Орловской ВЭС Андрей Замула, есть несколько наиболее трудозатратных этапов строительства ветряной электростанции.

"Первый — это свайные поля. На месте установки каждого из 26 ветряных генераторов пробурили и залили бетоном 20—24 сваи длиной от 15 до 24 м в зависимости от грунта. Следующий этап — заливка железобетонных фундаментов. Каждый фундамент — это 450—500 куб. м бетона. Все это позволяет удерживать массу наземной части ветротурбины как во время рутиной работы, так и природных катаклизмов — шквального ветра, бурь и ураганов. На Орловской ВЭС полностью установлены 10 турбин", — подчеркивает Замула.

Помимо 26 ветротурбин, Орловская ВЭС будет включать в себя трансформаторную подстанцию и административно-бытовой комплекс — здание, где работают диспетчеры и инженеры-электромеханики. Все это связано между собой более чем 150 километрами электрических и оптических кабелей. Мощность каждой ветротурбины — 3,8 МВт, что совокупно составляет практически 100 МВт.

Стройка. В фундаментах 500 куб. м бетона. Фото: ДТЭК ВИЭ

"Аэропорт" в степи

Важный момент — выбор ветрогенераторов.

"Крупные промышленные ВЭС, как правило, комплектуются ветротурбинами с горизонтальным расположением ротора. Установленная единичная мощность современной промышленной оншорной (наземной) ветроустановки находится в диапазоне 2,5—4,5 МВт. Тенденции рынка — постепенное увеличение единичной мощности ветротурбины. Если в 2012 — 2014 годах на первой ветроєлектростанции ДТЭК — Ботиевской ВЭС — мы монтировали ветротурбины мощностью 3,075 МВт, то в 2019 году минимальная единичная мощность вводимой в эксплуатацию ветроэлектроустановки наших новых ветропарков составляет 3,8 МВт" — разъясняет директор Орловской ВЭС Иван Лях.

"На станции устанавливаем ветротурбины производителя №1 в мире — датской компании VESTAS. Они хорошо зарекомендовали себя на Ботиевской ВЭС в части экономической эффективности и наработанного за 7 лет опыта сервисного обслуживания. Кроме того, в ДТЭК создана сервисная служба, которая знает все особенности ветротурбин VESTAS", — говорит Иван Лях.

"Считаю, что для Орловской ВЭС мы выбрали оптимальное финансовое и техническое решение. Часть оборудования и комплектующих на объекте — украинского производства. Это трансформаторы завода "Запорожтрансформатор", которые уже установлены на площадке, кабель 35 кВ из сшитого полиэтилена производства украинского завода "Южкабель", модульные здания распределительных устройств, автоматики защиты", — комментирует директор ВЭС.

Строительные работы планируют завершить в сентябре — октябре, а начать генерацию "зеленой" электроэнергии — не позднее 1 декабря. Будет на станции и своя "изюминка" — административно-бытовой комплекс, спроектированный в виде авиадиспетчерской башни аэропорта.

"Эта идея возникла из-за моего увлечения авиацией, — признался нам Лях. — Когда обсуждался дизайн, я предложил именно такой вариант, в виде авиа-диспетчерской башни аэропорта. Проектная команда меня в этом поддержала. В итоге административно-бытовой комплекс будет не просто функциональным, но и своеобразной визитной карточкой нашей станции".

Трансформатор. Изготовлен в Запорожье. Фото: ДТЭК ВИЭ

Принцип работы: шум как в офисе, но без выбросов

Ветровая электростанция — это несколько десятков ветрогенераторов, объединенных электрическими кабелями в единую сеть, куда каждая ветроэнергоустановка отдает выработанную ею электроэнергию. Крупнейшие ВЭС в мире могут состоять из 100 и более ветротурбин. В Украине масштабы немного меньше, например, первая ветроэлектростанция компании ДТЭК – Ботиевская ВЭС состоит из 65 ветротурбин, а вторая — Приморская ВЭС, имея такую же мощность, состоит уже из 52 ветротурбин. Это пример того, как совершенствуются технологии. Между первой и второй ВЭС разница в 7 лет.

Современные "ветряки" в основном оснащаются генераторами мощностью 3,8 МВт. Их устанавливают на башнях высотой 50 метров и более, ибо на высоте ветер дует намного сильнее, чем у поверхности земли. Башня установлена на многотонном подземном фундаменте, поэтому сооружение способно выдержать даже ураганные ветры. Энергия ветра вращает лопасти ветротурбины, закрепленные на роторе гондолы, механическая энергия вращения передается на генератор, где превращается в электрическую. ВЭС обладают мощным экологическим эффектом — дают чистую энергию без сжигания какого-либо топлива. К тому же ветротурбины не мешают людям и животному миру. При работе ветротурбины шумят, но уровень шума в радиусе 350 метров составляет 35 децибел, это не больше, чем, допустим, кондиционер в офисе. Для сравнения: поезд, прибывающий на станцию метро, шумит на 90 децибел.

Кстати, ДТЭК ВИЭ раз­вивает и солнечную генерацию, компания эксплуатирует крупнейшую в Украине СЭС — Никопольскую, и строит еще одну — Покровскую.

В 2018 г. отпуск зеленой электроэнергии ДТЭК ВИЭ составил 677 млн кВт-ч. Этого достаточно, чтобы обеспечить потребности более 350 тыс. домохозяйств. В планах компании уже до конца 2020 года иметь совокупную мощность СЭС и ВЭС в 1 ГВт, что позволит производить еще больше зеленой электроэнергии для повышения энергетической независимости Украины.

Админкорпус. "Аэропорт" в степях Украины. Фото: ДТЭК ВИЭ

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что развитие украинской "зеленой" энергетики оказалось под угрозой. Инвесторам с начала месяца не доплачивают за произведенный ток.

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