Українська
$ 27,6
31,59
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Будущее Украины зависит от доверия инвесторов – Максим Тимченко

21 июля, 15:36

Инна Бабур Инна Бабур

Для западных инвесторов главный показатель стабильности страны - отношение к национальному инвестору

Рецепт решения проблем с падением промышленного производства и кризиса в энергетике – это доверие инвесторов, убежден Максим Тимченко, генеральный директор ДТЭК.

Реклама

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

"ДТЭК 15 лет на рынке. Мы являемся крупнейшим инвестором в энергетику страны – мы инвестировали более 10 млрд долларов. И я больше смотрю на ситуацию, как национальный инвестор. Но также я понимаю настроение и западных инвесторов. И говорить о росте экономики, о новых рабочих местах, о росте промышленного производства можно только, если будет построено честное доверительное отношение с инвесторами и если этих инвесторов наша страна будет беречь", – отметил он.

По мнению Максима Тимченко, сегодня доверительные отношения государства и инвесторов разрушает непрофессионализм, популизм и желание зарабатывать политические дивиденды на крупных компаниях. Для западных инвесторов главный показатель стабильности и уверенности относительно другой страны – отношение к национальному инвестору. Поэтому пока им трудно поверить в Украину, видя ситуацию с национальными инвесторами. Генеральный директор ДТЭК считает, что от того, как Украина сможет выстроить это доверие, зависит экономическое будущее страны.

В тренде
Ипотека под низкие проценты: станет ли жилье доступнее для украинцев

Также Тимченко сообщил, что из-за провала перехода на аукционную модель поддержки ВИЭ, а также системных неплатежей зеленым энергокомпаниям за произведенную электроэнергию, ДТЭК рассматривает инвестиции в строительство новых электростанций за рубежом.

Реклама

Напомним, что уровень расчетов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную зеленую электроэнергию последние несколько месяцев находится на уровне 4-5%. В июне ассоциации ВИЭ и правительство Украины в рамках медиации под патронатом Европейского Энергетического Сообщества подписали компромиссный меморандум о взаимопонимании. Он стал базой законопроекта № 3668, который сегодня был проголосован в парламенте и призван решить наиболее проблемные вопросы в отрасли.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

энергетика инвесторы меморандум зеленый тариф законопроект зеленая энергетика ВИЭ

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплаты
В Раде объяснили, почему чиновникам пора вернуть докарантинные зарплатыЭкономика
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в Украине
Худший урожай и рекордные цены: необычный сезон изменил рынок картошки в УкраинеЭкономика
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит Украине
Россия замахнулась взять под контроль мировой рынок газа: чем это грозит УкраинеРоссия
Санкции США против
Санкции США против "Северного потока – 2" отложили: что произошлоСША
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков
Четверть триллиона гривен: в Центре Разумкова подсчитали убытки Украины от исков "зеленых" инвесторовЭкономика
В Украине пустили с молотка 20 самолетов, чтобы выплатить долги по зарплате
В Украине пустили с молотка 20 самолетов, чтобы выплатить долги по зарплатеЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять