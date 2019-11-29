Будут ли прямые поставки газа из России: Оржель объяснил

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"Свобода слова" Савика Шустера

Украина в газовом диалоге с Россией имеет четкую и честную позицию.

Об этомв социально-политическом шоу "Свобода слова Савика Шустера" , которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина", заявил Алексей Оржель , министр энергетики и защиты окружающей среды Украины

"Все очень просто в разговоре с российской стороной. Мы говорим так: мы 4 года получаем цену на газ – это цена Европы плюс транспортировка назад. Т.е у нас одна из самых высоких цен, мы должны конкурировать на международных рынках нашими товарами. Когда мы говорим сейчас с российской стороной, то отмечаем, что это очень четкая позиция и она откровенная и честная. Мы говорим: если мы с вами и можем договариваться о прямых поставках, если потенциально, в комплексе, в пакете, то цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору", – отметил он.

По словам Оржеля, Украина ни в коем случае не может получать больше политическую цену.

"Мы должны действительно брать индикатор Европы. Это есть экономическая цена, которую мы учитываем и которая есть в Европе", – резюмировал министр.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге по результатам заседания правительства заявил, что украинская сторона не ведет никаких переговоров о прямых поставках газа из России.

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что долгосрочное соглашение по транзиту газа между Россией и Украиной должно быть заключено не позднее 13 декабря.

Как известно, действие 10-летнего договора Украины с Россией о транзите газа истекает в конце 2019 года, а нового пока нет. Отсутствие документа чревато остановкой транзита газа через Украину с 1 января 2020 года. Украина, Россия и Еврокомиссия уже провели несколько раундов консультаций по вопросу транзита российского газа в европейские страны на уровне министров. Последняя такая встреча состоялась 28 октября. На ней украинская и европейская стороны выступили с единой позицией, однако Москва отказалась от предложений Киева и Брюсселя. После этого продолжились технические консультации.

При этом 18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о транзите газа с 2020 года. Алексей Оржель заявил, что предложение российской стороны о продлении действующего или заключении нового договора сроком на один год с отказом обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже является неприемлемым. Но уже 25 ноября "Нафтогаз" официально ответил на предложение "Газпрома" о транзите газа и сообщил, в каком случае Россия может не выплачивать долг в 3 миллиарда долларов.

В то же время глава правления "Газпрома" Алексей Миллер объяснил, что мешает переговорам по транзиту газа и из-за чего срывается подписание нового договора между Россией и Украиной. По его словам, в связи с переходом Украины на европейское законодательство, включающее в себя также и анбандлинг "Нафтогаза", может возникнуть ряд "технических, но очень важных проблем" с продолжением транзита российского газа.

Ранее о требованиях "Газпрома" также рассказывал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. По его словам, украинская компания не намерена отказываться от судебных исков. Смотрите подробнее на видео:

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