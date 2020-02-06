В Пенсионном фонде дыра в 146 млрд грн: куда уходят деньги

/ Фото: Сегодня

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Украинские пенсионеры могут не беспокоиться о своих пенсиях – их выплатят полностью и вовремя, несмотря на дефицит бюджета Пенсионного фонда (ПФ), об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук. По его словам, недостающую сумму выделит из госбюджета государство.

Сайт "Сегодня" разобрался, откуда поступают деньги в ПФ и на что они расходуются, а также почему нынешние 35-40-летние смогут рассчитывать в старости в лучшем случае на минимальные пенсии. Тем временем власти все чаще говорят о том, что пенсионный возраст придется повышать.

Доходы и расходы

Напомним: основным источником доходов Пенсфонда являются поступления от единого социального взноса (ЕСВ), который работодатели начисляют на зарплату работников (22% от "брутто"-зарплаты). Но, как видно из инфографики, этих денег не хватает, чтобы обеспечить пенсионеров выплатами, поэтому почти треть расходов ПФ – это дотации из госбюджета.

То есть фактически налогоплательщики платят в ПФ дважды: в виде ЕСВ и частично виде отчислений от других налогов в бюджет. Также напрямую в ПФ взимается процент (от 1% до 7,5%) с различного вида услуг: это, например, регистрация движимой и недвижимой собственности, выдача документов и т. д. А также – налог за пользование мобильной связью, причем его платят все, включая пенсионеров.

На что расходуются деньги из бюджета ПФ – см. ниже:

Нетрудно заметить, что львиная доля расходной части бюджета ПФ уходит на выплаты "трудовым" пенсионерам, которых больше всего среди 11,3 млн пенсионеров – свыше 90%. Но при этом ПФ выделяет на них менее 70% от суммы расходов, так как пенсии у половины равны или чуть выше минимальной. Минимальная пенсия по возрасту при наличии трудового стажа не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин сейчас составляет 1638 грн, средняя пенсия – 3083 грн.

Более 27% расходов Пенсионного фонда идет на выплату пенсий пенсионерам силовых структур, средняя пенсия у которых – порядка 5000 грн. И 1,8% "съедает" оплата расходов по расчету и доставке пенсий, в деньгах это 8 млрд грн, которые, в связи с хроническим дефицитом ПФ, оплачивает государство. При этом в ПФ надеются сэкономить за год более 200 млн грн.

Эксперты: надо бороться с детенизацией зарплат

Экономисты и специалисты по вопросам пенсионного обеспечения говорят, что дефицит ПФ вызван двумя причинами: теневой экономикой и передачей в ПФ более 15 лет назад выплат пенсий силовикам, денежное обеспечение которых не облагалось налогом (сейчас на жалованье военнослужащих также начисляется ЕСВ – Авт.), а значит не пополнялся бюджет ПФ, из которого стали выплачивать пенсии людям в погонах.

"Когда в 2016 году власти снизили ЕСВ с 37% до 22%, чтобы уменьшить нагрузку на работодателей, ожидалось, что уменьшение отчислений в ПФ компенсируется ростом базы налогообложения из-за выведения зарплат из тени, – напомнил нам член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Но этого не произошло. ЕСВ сразу уменьшился на 15%, а доходы в ПФ за счет легализации зарплат выросли всего на 8-9% в первые месяцы, затем уменьшились, что привело к значительному росту дефицита ПФ. Ситуацию чуть улучшило регулярное повышение, начиная с 2017 года, минимальной зарплаты – сразу с 1600 до 3200 грн и постепенного ее доведения до нынешних 4723 грн. Но все равно этого недостаточно, так как пенсии регулярно индексируются, а количество работников, которые работают легально и за которых работодатели платят ЕСВ, уже меньше, чем количество пенсионеров – 10,5 млн человек против 11,3 млн человек".

Экс-замглавы Пенсионного фонда, а ныне независимый пенсионный эксперт Виктор Колбун говорит, что собственный дефицит ПФ на самом деле небольшой – всего 24 млрд грн из 147 дотируемых.

"Остальное – это на пенсии силовикам, с которыми должно рассчитываться государство, так как за них в свое время ничего не платили в ПФ, – разъяснил нам Виктор Колбун. – Государство это делает через ПФ, поэтому и говорят о большом дефиците Пенсфонда".

Дефицит исчезнет через 10 лет

По словам Пендзина, для наполнения бюджета Пенсфонда, государство должно усилить борьбу с выплатой зарплат в конвертах, ибо возможность повышения "минималки", как способа детенизации заработков, практически исчерпана.

"Это ведет ко все большей уравниловке в доходах: люди, занятые малоквалифицированным трудом – уборщицы, подсобные рабочие, сторожа и т. д. – получают ненамного меньше, чем, например, медсестры, соцработники, воспитатели детсадов. Поэтому единственный на сегодня экономически обоснованный способ роста минимальных зарплат – повышение производительности труда", – объяснил Пендзин.

По мнению Виктора Колбуна, дефицит ПФ будет постепенно уменьшаться, так как в него сейчас поступает ЕСВ с зарплат силовиков, а также потому, что уменьшается число пенсионеров из-за увеличения трудового стажа, дающего право на пенсию.

"Можно ожидать, что лет через десять ПФ станет бездефицитным, – прогнозирует Колбун. – Но учитывая, что пенсии у нас растут регулярно, нужно, чтобы детенизация зарплат велась с двух сторон – как со стороны государства, так и со стороны работников, которые не должны соглашаться работать за зарплаты в конвертах".

Когда пенсия станет "личной"

Настоящей реформой пенсионной системы должно стать введение личных накопительных пенсионных счетов, уверен Виктор Колбун. Иначе, по его оценке, уже через 10-15 лет государство сможет обеспечить, в лучшем случае, минимальные пенсии из солидарной системы. Все остальное работник должен будет накопить сам себе на старость. А задача властей – обеспечить сохранность этих накоплений. Но для этого, по словам эксперта, нужно как можно быстрее принять закон о введении личных пенссчетов. Такой законопроект около двух лет пылился в Раде предыдущего созыва, пока ее не переизбрали. Взамен 27 декабря 2019 года в Раде зарегистрирован новый законопроект № 2683, но пока у депутатов руки до него не доходят.

Напомним, система накопительных счетов должна была заработать с 2020 года, но ее введение перенесли на 2021 год из-за неготовности. Похоже, снова перенесут, так как министр соцполитики Юлия Соколовская заявила, что не видит возможности введения личных пенсионных счетов в краткосрочной перспективе. А депутаты уже готовятся создать новое ведомство по пенсиям.

А вот бывший вице-премьер Павел Розенко, курироваший в предыдущем Кабмине социальный блок и активно добивавшийся принятия такого закона, подтвердил нам, что по-прежнему считает: накопительные счета нужно вводить как можно быстрее.

"Украина потеряла 15 лет, имитируя деятельность по реформированию пенсионной системы, поэтому необходимо срочно принимать закон о личных накопительных счетах, дабы нынешние 30-летние могли получать достойные пенсии, – сказал нам Павел Розенко. – Увы, новый законопроект сырой, к нему много вопросов со стороны участников пенсионного рынка. И хотя власти декларируют введение накопительных счетов, сомневаюсь, что это произойдет быстро".

Отметим также, что уже в марте стартует новый этап пенсионной реформы. Подробности – в сюжете:

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