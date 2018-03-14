Стоп наценкам: будут ли в Украине принудительно снижать цены на продукты

Глава Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин предложил возродить в Украине практику регулирования цен на продукты питания, да и на другие товары, административными мерами.

"Акцентирую на целесообразности пересмотра политики ценообразования на продукты питания. Целесообразно ввести пониженную ставку НДС на пищевые изделия. Установить, по аналогии с европейскими странами, максимальные торговые наценки. Максимальная наценка на продукты не должна превышать 15% от цены производителя, а на обычные товары – не более 30%. На импортные товары – не более 30% от цены, указываемой на таможне", – написал Богдан Данилишин на своей странице в Facebook.

К таким выводам главу Совета НБУ подтолкнули данные Укрстата об инфляции в Украине за два месяца 2018 года. Напомним, по данным статистики, потребительская инфляция в феврале составила 0,9%, а базовая инфляция – всего 0,6%. По группе товаров "продукты питания и безалкогольные напитки" цены в феврале увеличились всего на 1% по сравнению с январем. Однако среди товаров этой группы довольно существенно выросли цены на товары, без которых ни один человек не может обойтись. Так, фрукты подорожали на 6,8%, рыба и продукты из рыбы – на 2,4%, хлеб – на 1,6%, овощи – на 1,5%. В целом за последний год продукты питания подорожали на 17,6%.

"Отмена регулирования была преждевременной"

"Наблюдается серьезное увеличение цен на товары и услуги, входящие во все социально важные группы. Это негативно влияет на уровень жизни граждан Украины. Правительству в первую очередь нужно срочно обратить на это внимание и принять неотложные меры по предупреждению роста цен в этой категории", – пишет Богдан Данилишин.

По его словам, меры воздействия на инфляцию, используемые Правлением НБУ, не в полной мере дают положительный эффект. Конечно, на то есть объективные причины: рост цен происходит из-за факторов, на которые НБУ не может влиять. Однако главу Совета НБУ беспокоит тот факт, что "приоритетная цель НБУ по снижению потребительской инфляции до 6 ± 2 п в текущем году… скорее всего, достигнута не будет".

"Анализируя последствия решения правительства об отмене регулирования цен на продукты питания, считаю его преждевременным, поскольку в условиях монополизированной экономики Украины оно привело к повышению темпов инфляции. Считаю целесообразным возобновление работы Государственной ценовой администрации, которая на этапе перехода экономики Украины от рецессии к росту осуществляла бы контроль за ценообразованием, на которое в настоящее время рынок имеет очень одностороннее специфическое влияние, и за ростом потребительских цен", – пишет Богдан Данилишин.

Напомним, регулирование цен на продукты питания (обязательный размер наценки на товары) в Украине отменили полгода назад, в июне 2017-го. Богдан Данилишин не в первый раз высказывается за возобновление госрегулирования. Однако премьер-министр Владимир Гройсман считает, что госрегулирование не в состоянии решить проблему инфляции.

"Это организационно невозможно"

Экс-министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой против госрегулирования:

"Внешнее регулирования всегда ухудшает ситуацию на рынках. Приводит к ухудшению ассортимента продукции и снижению качества. Ценообразование – это особая сфера отношений, в которой договариваются производители и покупатель. Если производители завышают цены – их продукцию просто не будут покупать", – аргументирует он.

Кроме того, Владимир Лановой считает, что разные ставки НДС добавят работы контролирующим органам. "Тогда придется большему количеству предприятий возвращать НДС, а это усложняет администрирование", – говорит экономист.

Старший экономист CASE-Ukraine, главный эксперт группы по налоговой и бюджетной реформам общественной коалиции "Реанимационный пакет реформ" Владимир Дубровский придерживается похожей точки зрения.

"Регулировать наценку, даже если бы это было почему-то целесообразно, – технически невозможно. Речь идет об огромном количестве предприятий. Чтобы проконтролировать, какую наценку они установили, не хватит никакой контролирующей службы. Налоговая сейчас тщетно пытается выдавить из предприятий налог на прибыль, который рассчитывается примерно таким же образом. Но в результате налог на прибыль платят полтора процентов всех предприятий", – говорит Владимир Дубровский.

Эксперт считает, что, даже если подобная практика существует в европейских странах, это не повод перенимать опыт для Украины.

"Европейские страны – это не референтная группа для Украины. Европейские страны имеют в десятки раз больше уровень жизни, и примерно так же отличается качество государственного управления. Наше государство не способно более-менее организованно и некоррупционно выполнить гораздо более простые и гораздо менее вредные регуляции", – считает эксперт.

По его мнению, снижать инфляцию необходимо другими путями.

"Чтобы инфляция снизилась, нужно прежде всего перестать играть в популизм с минимальной зарплатой. Это самое простое. Повышение зарплат порождает инфляционные ожидания, и это влияет на рост цен. Конечно, есть еще объективный процесс роста зарплат. Трудно осуждать это явление, потому что люди начинают получать большие зарплаты, и не из-за госрегулирования, а из-за конкурентных условий. Но поскольку рост зарплат у нас не сопровождается ростом производства, это ведет к росту цен, росту импорта, нарушению торгового баланса и так далее. Кроме того, цены на продукты питания у нас определяются, во-первых, мировым рынком, потому что очень многое у нас экспортируется, а с другой стороны – монополией рынков продуктов питания. В частности, есть некая концентрация власти у производителей яиц, курятины и многого другого. Да, сейчас цены на яйца снижаются, потому что действует сезонный фактор. Этот же фактор повлиял на сильный рост цен на овощи и фрукты, которые дали большой процент инфляции. Плюс в прошлом году был неурожай из-за погодных условий. На такие колебания цен вообще никак повлиять нельзя, с этим даже нет смысла бороться", – считает экономист.

Резкое снижение уровня инфляции, по мнению эксперта, негативно скажется на экономике.

"Есть некоторая инерция. Поскольку у нас была очень высокая инфляция в 2015 году (к сожалению, по объективным причинам), не стоит ждать, что она мгновенно упадет. Если инфляция падает мгновенно, это как раз плохо отражается на экономике. Ведь производители закладывают в свои расчеты цены с учетом будущей инфляции, а по этим ценам товар не покупают, и им приходится свои расчеты ломать. Это процесс болезненный. Поэтому говорят, что дезинфляцию нужно делать постепенно. Конечно, когда инфляция очень большая, ее нужно снижать шоково, потому что тогда она уже движется ожиданиями. Но когда речь идет об инфляции порядка 14% – с такой инфляцией стараются бороться, снижая ее постепенно", – объясняет Владимир Дубровский.

"Зачем искажать потребительский выбор, уменьшая НДС на пищевые продукты?"

В необходимости снижения налога на добавочную стоимость (НДС) для пищевых продуктов Владимир Дубровский также сомневается.

"Такая практика в некоторых европейских странах действительно есть. Она не такая однозначно отрицательная, как регулирование торговых наценок, но она спорная. НДС – это налог на конечное потребление. То есть чем выше этот налог, тем меньше соответствующего товара люди будут потреблять. Поэтому, например, устанавливают высокие акцизы на сигареты: считается, что этот продукт вредит обществу в целом. НДС, в принципе, должен быть нейтральным, одинаковым, чтобы люди сами решали, на что им тратить деньги. Но при этом есть соображения, что надо поощрять людей вкладывать в образование, здоровье, а не в какие-то материальные ценности. Если, скажем, человек может на несколько тысяч гривен купить новый телефон или оплатить какие-то курсы, чтобы повысить свое образование, считается общественно полезнее, если человек вложит эти деньги в образование. Поэтому на образование и здравоохранение ставят нулевые ставки. А что касается продуктов, то я как экономист не вижу никаких особенных позитивных эффектов от того, что люди потребляют больше пищевых продуктов или более дорогие пищевые продукты. Зачем искажать потребительский выбор, уменьшая НДС на пищевые продукты – непонятно".

Владимир Лановой также считает, что продукты питания – не та группа товаров, которая требует льготных налоговых ставок.

"Конечно, на на детские изделия, книжки, на спортивные соревнования, цирки, театры – на все это нужно делать льготные ставки НДС, как это делается в Европе. А у нас отдельно выделили продовольственные товары – непонятно, почему".

На уточняющий вопрос журналиста, почему на продукты питания при нынешнем уровне пенсий и зарплат не нужно снижать налог и наценки, эксперт ответил:

"Это можно дискутировать. Услуги медицины, коммунальные, детские аттракционы, кукольные и прочие театры, книжки для детей – это еще более важно. Они сегодня очень дорогие. Самые дорогие. Люди ж не ходят никуда".

"У нас самые высокие в Европе ставки НДС и самые высокие наценки"

А вот генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко не только поддерживает идею госрегулирования цен на продукты с помощью сниженных ставок НДС и установления максимальных наценок, но и говорит, что сам продвигает эти новшества еще с прошлого года, а Данилишин поддержал их.

"Когда некоторые говорят о том, что рынок должен быть абсолютно свободен и что рынок сам все отрегулирует, то хочу напомнить, что такой рынок был во всем мире в середине 20-го века. Уже начиная с 90-х годов все очень поменялось, а с 2000-х годов государства берут все больший контроль над всеми секторами экономической жизни страны. Поэтому говорить о том, что государство не вмешивается – уже не приходится. Вопрос только, в какой степени государства регулируют подобные правоотношения. Есть страны с высокой степенью вмешательства, а есть с низкой. Вот в Польше государство запретило магазинам работать по воскресеньям. Пока через воскресенье, а через 2 года – каждое. Во Франции крупные торговые сети в обязательном порядке финансируют обучение мелких предпринимателей, которые должны открывать магазины рядом с их крупными сетями, потому что считается, что малый бизнес должен полноценно конкурировать с большим. Поэтому государство обязывает крупный бизнес финансировать обучение фактически их конкурентов. Представьте, что будет, если у нас обяжут так делать?", - смеется Алексей Дорошенко.

Эксперт утверждает, что те нормы, которые сейчас инициирует Данилишин, скопированы с опыта Германии. Как и украинское антимонопольное законодательство, кстати.

По его словам, в Украине сейчас одни из самых высоких ставок НДС в Европе – 20%. Выше только в Литве и Латвии (21%). В остальной Европе ниже. В Польше ставка НДС – 5%, в Германии – 7%, во Франции – 5-6%, а на отдельные продукты – 2,5%.

"Поэтому естественно, если мы говорим о снижении стоимости продуктов питания, снижение ставки НДС – это самый интересный элемент. Не нужно собирать НДС, чтобы потом в ручном режиме его перераспределять. Его можно просто снизить до европейского уровня. Ведь мы же идем в Европу, ассоциация "Украина – ЕС" у нас ведь стратегическое направление", – говорит Дорошенко.

Что касается максимальных наценок, эксперт считает, что они не должны быть ниже учетной ставки НБУ, которая сейчас, напомним, составляет 17%.

"30% – эта ставка, которая у нас была с 1996 года зафиксирована в постановлении Кабинета Министров о социальных продуктов питания. Из них 15% была разрешенная маржа для производителей и 15% – для продавца. Даже если в цепочку входили 2 продавца, они имели право заработать в общей сложности только 15%. Таким образом, наценка 30% исторически существовала. А Данилишин эти 30% предлагает перенести и на другие товары. Что, в принципе, является позитивным. Потому что по многим товарным позициям у нас сейчас маржа составляет от 30 до 200%. Например, чилийское вино, которое закупается по 1,5 доллара, у нас стоит минимум 4,5 долларов", – объясняет он.

Алексей Дорошенко признает, что "нормальная" норма рентабельности для нашей страны намного выше, чем "нормальная" для той же Европы. Если "у них" неплохой прибылью считается 3-5%, то для наших предпринимателей и 30% – "мало".

"Сейчас даже для продуктов первой необходимости процентная ставка "от поля до полки" составляет минимум 40-50%. На уровне производства 30% – это считается "плохой год". А хороший год – это 50-70%. Поэтому нужно зафиксировать где-то на уровне 30-50%, и действительно это контролировать", – уверен Алексей Дорошенко.

По его словам, если в Украине действительно произойдет изменение направления социально-экономической политики, о чем также предупреждал глава Совета НБУ, в это время провести такие регуляторные изменения вполне реально.