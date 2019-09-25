"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформы

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Реклама

В 2020 году в Украине меняется система финансирования медицины. На программу медицинских гарантий в проекте госбюджета-2020 заложили 72,1 млрд грн. Это в три раза меньше, чем нужно по закону.

В целом на каждую медуслугу рассчитывается тариф. Например, человек попал в больницу с инсультом. Врачи лечат пациента, а больница отчитывается Национальной службе здоровья. За вылеченный инсульт НСЗУ перечисляет медучреждению 19 500 грн (тариф, заложенный в проекте программы медарантий). Пациент же ничего не платит и не покупает медикаменты – каждый украинец заплатил за свое медобслуживание налогами.

Если вдруг в больнице намекнут на оплату или выдадут список того, что надо докупить – нужно звонить на горячую линию НСЗУ 1677. Требовать с пациента доплаты станет невыгодно, это будет прямым нарушением договора между больницей и НСЗУ.

"В тариф входит все. С вас не могут брать никаких дополнительных оплат. Если будут требовать, значит, люди смогут с 2020 года об этом заявить, воспользовавшись нашей горячей линией по номеру 1677, или подав заявление о вымогательстве. Если такие случаи будут задокументированы, это станет основанием для проверки, а по результатам – приостановления или даже расторжения договора. Я не думаю, что кто-то будет рисковать потерей финансирования", – рассказал экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк сайту "Сегодня".

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Медреформа в Украине продолжается: кто будет платить за лечение граждан в 2020 году

Напомним, с избранием нового Кабинета министров Ульяна Супрун перестала быть и.о. министра здравоохранения Украны. На должность главы этого ведомства назначена Зоряна Скалецкая. Новоиспеченная министр здравоохранения уже рассказала о первоочередных шагах министерства:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама