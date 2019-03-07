Букет по цене серебряной цепочки, или Почему цветы такие дорогие

В минувшем году в Украину завезли по одной розе на каждого жителя и по одной орхидее на 10 человек. Цены закупки поражают

Фото: Pixabay

Букет по цене серебряной цепочки, или Почему цветы такие дорогие Александра Романюк //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/02d/02c/5c802d02cb70f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/02d/02c/5c802d02cb70f.jpg 2019-03-07T07:51:00+02:00 Экономика В минувшем году в Украину завезли по одной розе на каждого жителя и по одной орхидее на 10 человек. Цены закупки поражают

В первые весенние дни одним из самых ходовых товаров становятся цветы. Несмотря на бурные дискуссии о том, стоит ли отмечать праздник 8 Марта, этот праздник до сих пор можно считать популярным. И непременным атрибутом "женского дня", конечно же, являются цветы.

Цены на этот товар уже за несколько дней до праздника, мягко говоря, впечатляют. Самые скромные из них стоят не меньше доллара. Даже худенькие тюльпаны, срок жизни которых – пару дней, продают по 25 грн за штучку. То есть букетик из 5 тюльпанов стоит как две коробки конфет. А серебряная цепочка или кольцо обойдется, пожалуй, дешевле любого букета из роз.

Почему цены на цветы такие "кусючие"? На такие вопросы продавцы, как правило, отвечают: потому что цветы импортные. Мы поинтересовались, откуда и за какую цену завозят цветы в Украину.

По данным Укрстата, цветы в Украину везут со всех пяти континентов. В минувшем году, например, Украина закупила за рубежом свыше 96 млн штук срезанных цветов для букетов - 7803 тонны. На это было потрачено свыше 7 млн долларов. По данным Государственной фискальной службы, с начала 2019 года в Украину ввезено уже 666 тонн срезанных цветов и бутонов на 570 тыс. долларов (около 15,4 млн гривен).

Больше всего везут в Украину цветов из Европы, а точнее – из Голландии: 36,7 млн штук цветов за прошлый год. На втором месте по поставкам цветов в Украину – Америка: 32,5 млн шт. Основные американские поставщики цветов – Эквадор и Колумбия (24,3 и 8 млн шт. соответственно).

Из азиатских стран больше всего цветов в Украину едет из Турции – 22,5 млн за весь прошлый год. Из Африки к нам завозят в основном кенийскую продукцию – 4,1 млн цветов за прошлый год.

Заокеанские розы – самые дешевые

Практически каждый второй импортируемый в Украину цветок – это роза. Их завезли почти 42 млн штук – практически по одной на каждого гражданина Украины. Причем основная масса роз в Украине – американские. Их привезли к нам из-за океана 28,5 млн штук, в т. ч. более 22,5 млн – из Эквадора. В то же время из Голландии к нам прибыло всего 9 млн роз, из Кении – 4 млн, а из Эфиопии – только 2 млн штук.

По данным Укрстата, самые дешевые розы мы закупаем в Америке. За одну розу из Эквадора Украина платила всего 6,6 цента, или примерно 1,75 грн по нынешнему курсу. Колумбийские розы обходились импортерам примерно в 0,07 доллара, или в 1,9 грн. При этом мы приводим усредненные показатели, поскольку цена на конкретный цветок зависит от многих составляющих: размера, сорта и т.п.

Примерно по такой же цене Украина закупает розы в Голландии – примерно 7,2 цента за штуку, т. е. около 1 гривни. Во сколько раз дорожают цветы, прежде чем попасть в розницу, легко сосчитать. При том, что дорога из Голландии не такая дальняя, как из Америки.

Африканские розы стоили в закупке 0,11-0,12 доллара. А в Украине, после транспортировки, купить такую продукцию средне- и мелокооптовыми партиями можно уже от 0,7-0,8 доллара до 1,5 доллара за штуку, или минимум по 19 грн. Розничная цена, соответственно, еще выше.

Самые дорогие закупочные цены – на немецкие розы: в среднем 0,22 доллара за одну.

Гвоздики по 67 копеек, хризантемы – по гривне тридцать

Этих цветов Украина закупает примерно одинаковое количество: в 2018 году к нам завезли порядка 27,5 млн гвоздик и 25,7 млн хризантем.

Основной поставщик гвоздик в Украину – Турция. Там мы закупили в минувшем году 22,4 млн гвоздик по 2,5 цента (ок. 67 копеек) за штуку.

На втором месте по импорту гвоздик в Украину – Америка. Из Колумбии и Эквадора к нам завезли порядка 2 млн гвоздик по цене 6 центов за штуку. И на третьем месте – Нидерланды. Из этой страны к нам прибыло 1,2 млн гвоздик по 6,5 центов за одну.

Хризантемы и лилии Украина закупает преимущественно в Голландии. Средняя цена одной веточки хризантем в закупке – 5 центов за единицу, лилий – 13 центов.

Также практически исключительно из Голландии к нам приезжают орхидеи. В минувшем году в Украину было завезено 422,5 тыс. этих неприхотливых цветов. Каждый вазон в закупке обошелся Украине в 0,16 доллара – это менее 5 гривен.

Украина и сама экспортирует цветы. По данным статистики – в основном розы. Они отправляются в Беларусь и Польшу. Так, в прошлом году из Украины уехали на экспорт почти 1,7 млн этих цветков. Причем цена одного цветка составила около 0,5 доллара.

Напомним, ранее мы рассказывали, как отмечают 8 марта в разных странах мира.

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АВТОР: Александра Романюк Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.