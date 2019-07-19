Бум электрокаров и разгул стихии: почему в мире рекордно подорожал никель

Предложение металла резко снизилось, а спрос растет

Фото: REUTERS/Polina Devitt.

Никель дорожает на фоне продолжающегося не первый год снижения запасов, а также роста спекулятивного спроса на металл. Так, цена никеля с поставкой через три месяца на LME выросла в четверг, 18 июля, на 3,5%, до 14 995 долларов за тонну – максимума с июня 2018 года.

"Никель движется вперед на полных оборотах", – отмечают эксперты Commerzbank.

В пятницу, 19 июля, котировки немного упали, но все равно остались крайне высокими. Динамика стоимости никеля, который подорожал на 39% с начала 2019 года, является одной из лучших среди сырьевых товаров в этом году.

Поставки металла на мировой рынок снизились из-за ряда стихийных бедствий в Индонезии, являющейся ключевым поставщиком никелевой руды. Запасы никеля на LME, по данным ING, упали до минимальных за шесть лет 149 тыс. тонн.

При этом спрос на металл, использующийся в производстве аккумуляторов, повышается среди инвесторов, ожидающих увеличения его потребления на фоне развития рынка электромобилей.

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Аналитики отмечают, что подъем стоимости никеля в значительной мере обусловлен именно спекулятивным спросом. Это также может означать, что ралли быстро развернется в обратную сторону, если инвесторы решат закрыть свои позиции или в случае изменения настроя рынка, пишет Dow Jones.

В случае, если поставки из Индонезии нормализуются, ситуация может измениться, отмечают эксперты TD Securities. По их мнению, "это может стать катализатором коррекции цен после столь существенного ралли".

Напомним, развитие рынка электромобилей взвинчивает спрос на украинские цветные металлы. В Государственной службе геологии и недр подчеркнули, что добыча лития, кобальта, никеля и марганцевых руд в Украине пока недостаточно высока, но Украиной в этом плане уже заинтересовался Евросоюз.

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