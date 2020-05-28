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Буславец назвала НКРЭКП ответственной за критическую ситуацию в энергетике

28 мая, 14:08

Цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт-ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКП), должна начать срочно решать задачи выхода из кризиса в энергетической отрасли страны, поскольку основные возможности для решения проблем относятся именно к компетенции регулятора.

Об этом во время селекторного совещания рассказала и.о. министра энергетики Ольга Буславец, отметив, что НКРЭКП проигнорировала текущее совещание и не занимается решением проблем отрасли.

"Хочу обратиться к регулятору. Нужно срочно промониторить, повлиять на ситуацию на рынке и принять все меры, которые были наработаны Антикризисным штабом под председательством премьер-министра", – заявила Буславець.

При этом она добавила, что НКРЭКП может стабилизировать ситуацию путем принятия изменений в правила работы рынка электроэнергии и других документов, за которые отвечает регулятор.

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Напомним, что цены на рынке электроэнергии упали до исторического минимума в 64 коп. за кВт-ч, что значительно ниже себестоимости украинской генерации.

По мнению Буславец, ручное вмешательство в работу рынка электроэнергии для принудительного снижения тарифов на электроэнергию для промышленности привело к тому, что отрасль переживает самый большой кризис, а энергетические предприятия не могут работать из-за многомиллиардных долгов. По оценкам ведомства, дефицит средств в энергорынке Украины по итогам 2020 году может достичь 50 млрд грн.

Одна из крупнейших в Украине металлургических компаний ArcelorMittal Kryviy Rih положительно оценивает антикризисные меры, инициированные Буславец и Кабмином, поддерживает изменения в механизм ПСО на рынке электроэнергии, а именно вывод 5% электроэнергии НАЭК "Энергоатом" в свободный рынок.

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энергетика кризис НКРЭКУ Ольга Буславец

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