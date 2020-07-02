Буймистер призвала Раду поддержать снижение "зеленых" тарифов

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер сообщила о поддержке правительственного законопроекта №3658, который предусматривает сокращение "зеленых" тарифов и разрешение кризиса в отрасли, и призвала депутатов сегодня проголосовать за данный законопроект в первом чтении.

Реклама

Об этом она написала в Facebook.

"Мы должны проголосовать многострадальный закон №3658, чтобы в конце концов снизить зеленые тарифы, на что согласились инвесторы. Это даст возможность Украине начать выходить из энергетического кризиса, и не только сэкономить 10 млрд, но и кучу времени", – заявила Буймистер. По ее словам, этот вопрос уже откладывался недопустимо длительное время, что подвергало страну опасности международных арбитражей и потере лица перед всем миром.

"Уверена, что потенциальные инвесторы будут ориентироваться прежде всего на хорошую или плохую рекламу от инвесторов, которые уже работают в стране. Если же отношение к ним будет отрицательное, то никакие стимулирующие законопроекты не помогут государству привлекать новые инвестиции", – подчеркнула депутат.

Реклама

Как сообщалось, 10 июня глава Кабмина Денис Шмыгаль подписал с представителями инвесторов в "зеленую" энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. По словам премьера, предлагаемый для принятия в парламенте законопроект должен полностью базироваться на положениях, которые прописаны в меморандуме – на другие уступки по снижению зеленых тарифов правительство не пойдет. Глава Кабмина подчеркивает, что законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года.

В тренде Без особой активности: что будет с госдолгом Украины до осени

Ключевые положения законопроекта №3658 предполагают снижение зеленых тарифов для ВЭС, введенных в эксплуатацию к 2020 году, на 7,5%, для СЭС – на 15%. Он устанавливает ответственность за небалансы производителям ВИЭ в 2021 году в размере 50% от ошибки прогноза и 100% в 2021 году. Также он указывает, что государство решит проблему текущей задолженности (15 млрд грн) перед предприятиями "зеленой" электроэнергии – 40% до конца 2020 года и по 15% ежеквартально до конца 2021 года.

25 июня Комитет по энергетике и ЖКХ единогласно одобрил передачу в парламент для первого чтения законопроекта Кабмина №3658. При этом Секретариат энергетического сообщества опубликовал заявление, в котором указал, что Верховная Рада должна до выхода на летние каникулы (середина июля) проголосовать за данный законопроект.

Напомним, энергетическая отрасль Украины переживает кризис. Все без исключения государственные компании на рынке электроэнергии накопили многомиллиардные долги за последние 9 месяцев работы.

Также ранее возник скандал, связанный с перепиской двух народных депутатов – главы и члена Комитета по энергетике Верховной Рады Андрея Геруса и Андрея Жупанина. В смс-переписке содержались нецензурные формулировки, предполагающие намерение расправы с инвесторами в "зеленую" энергетику, что вызвало ряд критических заявлений международных инвесторов и организаций, призывающих Владимира Зеленского встретиться с инвесторами и решить проблему "зеленых".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама