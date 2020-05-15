Ситуация в энергетике очень сложная – Буславец

Энергетика – это стратегическая отрасль и основа украинской экономики.

Об этом заявила Ольга Буславец, исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Украины в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина".

"К сожалению, до сегодняшнего дня Украина не получила статус энергонезависимого государства. За последние 8 месяцев было принято много неверных решений, которые изуродовали новую модель рынка, которая начала свое действие с 1 июля 2019 года", – отметила она.

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Открытие импорта электроэнергии из Беларуси и России еще ухудшило ситуацию.

"Мы все понимаем, что это было сделано под отдельные промышленные предприятия, у которых была цель иметь дисконт на электроэнергию именно в тот период и им было все-равно, как это в целом повлияет на энергетику", – отметила она.

Также она подчеркнула, что приветствует интерес Государственного бюро расследований и отдельных депутатов, которые обратили внимание на ситуацию в энергетике, провести расследование в отношении чиновников.

"Я предложила все-таки расширить срок этой проверки. Я буду содействовать этому расследованию. За 8 месяцев необходимо проверить, чьи действия или бездействие привели к тому, что у нас 5 млрд задолженности перед "Энергоатомом" и более 1,5 млрд убытков", – отметила она.

Ранее Буславец сообщала, что министерство разработало план из 20 мероприятий, которые помогут энергетической отрасли выйти из кризиса.

Как сообщалось, первое заседание штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Результатом первого заседания стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

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