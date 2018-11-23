Бюджет-2019: Гройсман объяснил, сколько денег "пустят" на армию

В Минобороны не до конца удовлетворены финансированием

На сферу безопасности в принятом Верховной Радой проекте государственного бюджета Украины на 2019 год предусмотрено 5,38% ВВП. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Глава правительства напомнил, что распределение финансирования определяет Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

В целом расходы на повышение обороноспособности и безопасности государства на 2019 предусмотрены в сумме 211,9 млрд грн (из них государственные гарантии – 5 млрд грн).

"В бюджете предусмотрено 5,38% от ВВП. Это общая цифра на безопасность и оборону. Относительно распределения: в соответствии с национальным законодательством, распределение осуществляет Совет нацбезопасности и обороны. Общая сумма является достаточной", — сказал Гройсман.

При этом Министерство обороны получило дополнительный миллиард гривен на утилизацию боеприпасов и поддержания жизнеспособности складов. Таким образом, общая сумма финансирования военного ведомства превысит 105 млрд гривен.

В то же время министр обороны Степан Полторак считает недостаточным финансирование обороны в проекте государственного бюджета на 2019 год.

""По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону – не на безопасность, а на оборону – является недостаточным", - сказал Полторак.

Как сообщалось, пленарное заседание Рады, на котором принимался главный финансовый документ страны, продолжалось в общей сложности 20 часов. Читайте подробней, как принимался бюджет Украины на 2019 год.